Kevin Magnussen er blevet en millionsucces for Bestseller-ejer

Thomas Lund Hansen, f. 1971, er sportsjournalist med fodbold og motorsport som hovedstofområder. Thomas fokuserer i sit arbejde på at skrive nyheder, men også at komme bagom nyheden, så folk kan blive klogere. Hans store interesse inden for journalistikken er gode, velfortalte features.



Han blev uddannet som journalist i 2005 og havde inden da været i it-branchen i otte år, hovedsageligt som programmør. Thomas har udgivet en bog med sjove sportscitater.