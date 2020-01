De danske cannabis-producenter har blodrøde tal på bundlinjen. Efter to år med massive investeringer har producenterne endnu ikke fået et eneste produkt i handlen. Når det lykkes, ventes priserne at styrtdykke.

Pengene fosser ud af de danske cannabis-selskaber, og flere af de store investorer træder nu på bremsen.

I løbet af de seneste to år har cannabis-producenterne investeret mange hundrede millioner kroner i drivhuse, sikkerhedsfaciliteter, procesudstyr og godkendelser, men foreløbig er det ikke lykkedes at få et eneste produkt i handlen.

Flere af selskaberne forventer at få gang i salget i begyndelsen af 2020.

Realiteten er imidlertid, at der fortsat mangler en række afgørende myndigheds-godkendelser hos både cannabis-producenterne og eksterne selskaber, der skal analysere og bestråle produkterne.

Forsøgsordning for cannabis 1. januar 2018 indførtes en forsøgsordning for medicinsk cannabis. Ordningen løber i fire år, men ventes at blive forlænget. Ordningen administreres af Lægemiddelstyrelsen, der udsteder tilladelse til fremstilling af medicinske cannabisprodukter. Lægemiddelstyrelsen inspicerer virksomheder, der søger om tilladelse til at fremstille cannabisprodukter. Forsøgsordningen åbner også mulighed for, at virksomheder kan søge om tilladelse til at dyrke cannabis til medicinsk brug. Også i denne ordning er det Lægemiddelstyrelsen, der inspicerer og udsteder tilladelser til de virksomheder, der søger om godkendelse. Medicinske cannabisprodukter anvendes blandt andet til at dæmpe smerter og spasmer. Produkterne kan blandt andet anvendes af patienter, der lider af multipel sklerose samt patienter i kemoterapi. Foreløbig har ingen danske virksomheder fået alle de godkendelser, der er nødvendige for at kunne sende produkter i markedet.

»Alt i den her proces har taget længere tid, end vi havde ventet,« erkender Morten Snede, adm. direktør for Spectrum Therapeutics. Selskabet har investeret omkring 350 mio. kr. i at etablere produktion af medicinsk cannabis nær Odense.

Spectrum Therapeutics havde i regnskabsåret 2018/19 et underskud på 55 mio. kr.

»Vores underskud i indeværende regnskabsår bliver større, for vi har fået langt højere lønomkostninger,« fortæller Morten Snede.

Spectrum Therapeutics er ejet af den børsnoterede canadiske cannabis-producent Canopy Growth, som i det seneste kvartal havde et underskud på 1,9 mia. kr. Det skyldes blandt andet nedskrivninger samt massiv overproduktion. Canopy Growth har det seneste kvartal produceret 40 tons cannabisprodukter, men kun solgt 11 tons.

Også i Europa er der udsigt til overproduktion af medicinsk cannabis til smertelindring. En gradvis liberalisering af lovgivningen har fået et stort antal virksomheder til at etablere cannabisproduktion for at få del i det forventede milliardmarked. Når de sidste godkendelser er på plads, vil produkterne strømme ud i et marked, hvor efterspørgslen vokser langsommere end ventet.

Spectrum Therapeutics Spectrum Therapeutics blev oprindelig etableret under navnet Danish Cannabis af Møllerup Gods på Djursland. Godset ejer fortsat en mindre aktiepost i selskabet, men det er nu den børsnoterede canadiske cannabis-producent Canopy Growth, der er hovedaktionær. Spectrum Therapeutics har kapacitet til at producere 12 tons cannabisprodukter om året - foreløbig i form af tørrede blomster.

»Hvis bare halvdelen af de cannabisproducenter, der er gået i gang, får alle godkendelser i hus, vil der i et stykke tid være en voldsom overproduktion i Europa. Vi har tidligere haft planer om endnu større investeringer, men vælger at se tiden an. Vi er klar til at producere tørrede blomster, men venter foreløbig med at investere i en fabrik til cannabisolier,« oplyser Morten Snede. Han venter at sende de første produkter i handlen i begyndelsen af 2020.

Også hos den anden store danske cannabisproducent, Aurora Nordic Cannabis, har man trådt på bremsen.

»Vi har bygget 10.000 kvadratmeter væksthuse med kapacitet svarende til 15 tons cannabisprodukter årligt. Det er taget i drift. Vi er nu i gang med at bygge yderligere 40.000 kvadratmeter. Vi gør byggeriet færdig, men venter med at tage det i drift og indkøbe robotter og andre maskiner. På den måde sparer vi omkring 400 mio. kr. og undgår at oversvømme et marked, som i forvejen er overforsynet,« fortæller gartneriejer Mads Pedersen, der ejer Aurora Nordic Cannabis sammen med det børsnoterede canadiske selskab Aurora Cannabis.

Aurora Nordic Cannabis har i 2018/19 haft et underskud på 40 mio. kr., og Mads Pedersen venter også underskud i år »men forhåbentlig mindre«. Forventningen er, at Aurora får produkter i handlen i begyndelsen af 2020.

»Men det europæiske marked for medicinsk cannabis bliver benhårdt. Der er alt for mange producenter, så det bliver et hårdt udskildningsløb, hvor priserne vil falde til et niveau, der tvinger nogle til at lukke,« vurderer Mads Pedersen.