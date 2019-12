Dansk bryggeri kører med stort millionunderskud

Bryggeriet Vestfyen, som er landets fjerdestørste, havde i det forløbne år store omkostninger til bl.a. direktørskifte, ligesom regnskabet er belastet af forsinkelser i et nyt produktionsanlæg.

Det seneste år har givet landets fjerdestørste bryggeri milliontab. Et underskud på 19 mio. kr. fra brygningen af øl og sodavand forklares især med ekstraordinære omkostninger og forsinkelser i et nyt produktionsanlæg.

A/S Bryggeriet Vestfyen kom ud af 2018/19 med et lille dyk i omsætningen, mens underskuddet altså blev væsentligt større end året før og nåede de 19 mio. kr. Selskabet betegner selv resultatet som utilfredsstillende.

Bryggeriets forklaringer på det store underskud er bl.a. »markante engangsomkostninger, der relaterer sig til organisatoriske ændringer«.

»Selvom vi står med et utilfredsstillende resultat, så finder jeg tryghed i, at det i høj grad er påvirket af to faktorer – nemlig en lang række engangsomkostninger og nogle store investeringer,« udtaler bestyrelsesformand Poul Bertelsen i en pressemeddelelse om regnskabet.

Han understreger, at engangsomkostningerne især skyldes ændringer i organisationen – både i direktionen, hvor den adm. direktør er skiftet, og i andre led. Dertil kommer afskrivninger på udstyr og aktiver. Formand Poul Bertelsen udtaler desuden:

»Samtidig har vi i henhold til vores strategi investeret massivt i vores produktionsanlæg – alene i år 29 mio. kr. Desværre blev vi forsinkede med vores nye produktionsanlæg, hvilket betyder, at vi ikke kan se de forventede positive effekter på omsætning og besparelser i dette års regnskab.«

Bryggeriets nye adm. direktør, Rasmus Damsted Hansen, fastslår, at målet er at vinde flere markedsandele på det danske marked. Det gælder både med bryggeriets egne mærker og i de produkter, som fremstilles for andre. Det understreges i meddelelsen derfor, at Bryggeriet Vestfyen forventer at levere et positivt resultat i 2020.

Det fynske bryggeri med hovedsæde i Assens og 107 ansatte blev grundlagt i 1885. Bryggeriet producerer øl, vand og læskedrikke i egne mærker og såkaldt private labels for eksterne kunder. Blandt bryggeriets mærker er bl.a. Vestfyen, Willemoes, Frejdahl, Indslev og Jolly Cola.

Årsregnskab: