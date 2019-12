Leder overførte penge til familie, da svindel blev opdaget

Samme dag, som omfattende svindel i virksomheden BMG blev opdaget, overførte én fra BMG-ledelsen penge til et familiemedlem. Pengene kræves tilbagebetalt til konkursboet.

Den opsigtsvækkende konkurs hos kornhandleren BMG fortsætter med at trække overskrifter.

Nu er det kommet frem, at én fra BMG-ledelsen overførte 390.000 kr. til et familiemedlem samme dag, som svindlen blev opdaget.

Det skriver Landbrugsavisen.

Familiemedlemmet var leverandør til BMG og fik pengene den 24. januar i år. Tre dage senere offentliggjorde BMG, at den havde bortvist og politianmeldt direktøren Jens Møller for at have fusket med selskabets regnskaber.

Én af kuratorerne i BMG's konkursbo, Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun, har indledt en omstødelsessag for at få tilbagebetalt de 390.000 kr. fra familiemedlemmet.

»Pengene skal betales tilbage. Det forekommer mest rimeligt, at pengene bliver fordelt til alle kreditorerne og ikke bare til ét familiemedlem,« siger kuratoren til Landbrugsavisen.

Søren Christensen Volder vil ikke fortælle, hvem fra BMG-ledelsen der står bag betalingen, og hvem pengene er gået til.

Der er anmeldt krav for 195 mio. kr. og hidtil fundet aktiver for 26,5 mio. kr. i konkursboet, som har påført tab hos mere end 100 landmænd og storbanken Spar Nord, der måtte nedjustere efter konkursen.

Tirsdag kom det også frem, at den politianmeldte direktør fik frit spil til at svindle for omkring 70 mio. kr.

Det har fået kuratellet til at varsle en sag mod den tidligere bestyrelse, som kuratellet ikke mener kontrollerede ledelsen i BMG godt nok.

For to uger siden blev revisoren i BMG stævnet af konkursboet med krav om 43 mio. kr.

BMG blev i slutningen af januar begæret konkurs, efter ledelsen havde opdaget fusk med bl.a. fiktive handler og fakturaer. Det medførte så store økonomiske tab for virksomheden, at den ikke stod til at redde.

Jens Møller var den ene af de to ejere og direktører i BMG. Han har gennem sin advokat forklaret, at han skammer sig over de ting, han har gjort.

»Jeg er forfærdelig skamfuld over at have svigtet alles tillid, og de tab det vil medføre,« lød det bl.a. i en skriftlig erklæring.

BMG blev etableret i 2004 og havde salgskontor i Randers. Selskabet har de senere år haft pæne millionoverskud, men den omfattende svindel gjorde altså selskabet insolvent og tvang det ud i en konkurs.