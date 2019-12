Lavprisflyselskab vil lave restaurantkæde - kun med flymad

Det asiatiske lavprisflyselskab AirAsia har planer om at åbne 100 restauranter inden for fem år.

De fleste forbinder flymad med noget, der skal overstås. Eller i bedste fald til at fordrive tiden med på lange rejser.

Det er i hvert fald sjældent, at flypassagerer direkte efterspørger menuen fra flyet, når de først er landet.

Men det vil et af verdens største lavprisflyselskaber gøre op med. AirAsia har åbnet sin første restaurant i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur med retter baseret på selskabets flymenu, skriver CNBC.

AirAsias koncernchef Tony Fernandes er overbevist om, at selskabets mad også vil være populær blandt passagerne, når de er landet.

Han har derfor planer om at udvide konceptet internationalt på franchisebasis, og en restaurant i New York er det ultimative mål.

»Vores drøm er at få en restaurant på Times Square,« siger Tony Fernandes.

Den malaysiske forretningsmand overtog i 2001 det kriseramte AirAsia for et par kroner, og det er i dag er et af verdens største lavprisflyselskaber.

På menuen i restauranten vil 30 pct. af retterne være kopieret direkte fra AirAsias flymenu.

Selskabet har planer om at åbne ydeligere fem restauranter i år og 100 løbet af de næste tre til fem år.

Det er nærmest skæbnens ironi, at AirAsia var et af de første lavprisselskaber i Asien til at kræve ekstra betaling for mad om bord på selskabets fly.

Den 54-årige Tony Fernandes er født i Kuala Lumpur, men gik på kostskole og læste senere økonomi på et universitet i Storbritannien. Her arbejdede han i musikindustrien, indtil at en drøm om at kunne flyve billigt hjem til Malaysia fik ham til at købe AirAsia.

På det tidspunkt var flyselskabet ejet af den malaysiske stat og på randen af konkurs med en gæld på over 80 mio. kr. Tony Fernandes måtte tage lån i sit hus for at overtage kæmpegælden.

Det tog ham kun ét år at vende skuden og igen gøre selskabet overskudsgivende.

Tony Fernandes er kendt for at foretrække jeans og en rød AirAsia-kasket frem for jakkesæt. Udover at være en af Malaysias rigeste mænd med en anslået formue på 4,6 mia. kr. er han også personlig ven med Richard Branson og ejer af fodboldklubben Queens Park Rangers.