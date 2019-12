Legofamiliens pengetank er gået sammen med Merlin og kinesiske partnere om en investering på ca. 4,4 mia. kr. i et Legoland i Shanghai.

Oven i Lego-familiens allerede enorme satsning på det kinesiske marked går pengetanken Kirkbi nu med som direkte investor i byggeriet af en enorm Legoland-park i Shanghai i Kina.

Den samlede investering er på 4,4 mia. kr. og sker sammen med forlystelseskoncernen Merlin Entertainments, som ejer Legoland, lokale kinesiske myndigheder og en kinesisk partner, CMC. Ejerfordelingen oplyser de ikke.

Det bliver et af de største Legolande i verden med både en Legoland-park og et 250-værelseshotel, og det forventes først at åbne efter 2023.

Kirkbi har netop købt hele Merlin-koncernen sammen med kapitalfonden Blackstone og det canadiske pensionsselskab CPPIB og ejer nu 50 pct. af forlystelseskoncernen. Men alligevel går Kirkbi direkte ind i Shanghai-projektet.

Merlin-handlen I slutningen af juni 2019 meddelte Kirkbi, Blackstone og det canadiske pensionsselskab Canada Pension Plan Investment Board (CCPIB), at de ønskede at overtage hele Merlin Entertainments ved at købe det af børsen i London.

Handlen blev endeligt gennemført i begyndelsen af november.

Kirkbi ejede allerede 30 pct. af den børsnoterede Merlin-koncern og vil efter overtagelsen eje 50 pct. De to andre vil eje 25 pct. hver.

Formålet er især at skabe et endnu tættere samarbejde mellem Merlin og Lego og i det hele taget investere kraftigere i Merlins fremtid.

»Det specielle ved denne investering er, at det er Kirkbi, der går sammen med Merlin og de lokale myndigheder i en meget stor investering. Det er et område med en stor befolkning tæt på parken, og mange af dem er glade for Lego-produkter. Derfor er planen at bygge en stor park med tilhørende hotel,« siger Søren Thorup Sørensen, adm. direktør i Kirkbi.

Lego-koncernen er ifølge analysefirmaet Euromonitor den største legetøjskoncern i Kina i et marked, der er præget af mange små aktører.

Ved udgangen af 2020 har Lego efter planen 220 butikker fordelt på 50 byer i landet. Dertil kommer samarbejdsaftaler med nogle af de største aktører inden for både den kinesiske digitale underholdningsindustri og e-handel.

I dette projekt går Lego-familien så sammen med CMC, der er en underholdningskoncern, der spreder sig ud over både off- og onlinemedier.

Desuden er de lokale myndigheder med i projektet. Den lokale partisekretær, Hu Wei Guo, betoner, at Legolandet skal ligge i et område, der forbinder storbyen Shanghai med Zhejiang-provinsen og hele Yangtze River Delta-regionen.

Merlin-koncernen Merlin Entertainments har efterhånden otte Legolande. De ligger i Billund, Californien, Tyskland, Storbritannien, Japan, Florida, Malaysia og Dubai.

Et nyt Legoland forventes at åbne ved New York i 2020. Derudover er et andet på vej i Sydkorea, og Merlin, Kirkbi og en kinesisk partner skal bygge endnu et i Shanghai, som forventes at åbne efter 2023.

Desuden er der 21 såkaldte Midway-attractions, som er mindre indendørs centre, heriblandt Legoland Discovery Centre, som er mindre Legoland-attraktioner, og Madame Tussauds voksmuseum og et Shrek-center.

Endelig har Merlin såkaldte Resort-temaparker med navnene Alton Towers, Chessington World of Adventures, Gardaland, Heide Land, Thorpe Park og Warwick Castle.

»For Jinshan er det en vigtig mulighed for at øge fremdriften i forbrugsvæksten. Det promoverer også den samtidige udvikling af avanceret produktion og moderne service,« lyder det i en officiel kommentar i forbindelse med lanceringen af investeringen.

Legolandet vil blive placeret i Jinshan-distriktet, som ligger sydvest for Shanghai, og der er en befolkning på 55 millioner mennesker i en radius af to timers transportafstand. Hele regionen har en befolkning på cirka 220 millioner mennesker.

Udover Legoland ved Shanghai har Merlin betydeligt større investeringsplaner.

»Vi er i forvejen i gang med at gennemføre det højeste investeringsniveau nogensinde med parker i New York og Sydkorea og nu også Shanghai. Desuden har Merlin meddelt, at der er dialog om et par parker mere i Kina, og ambitionen er endnu flere Legoland-parker, og der skal også investeres i de andre dele af Merlin Entertainments-koncernen,« opsummerer Søren Thorup Sørensen.