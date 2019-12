Dansk tøjmærke slår rekord med millionoverskud

Danske Neo Noir slår sin egen rekord med sit højeste overskud nogensinde.

Den mangeårige vækst fortsætter for den danske modevirksomhed Neo Noir.

Siden 2013 har Neo Noir haft overskud, og et nyt årsregnskab er ingen undtagelse. Her lyder overskuddet på 29 mio. kr. - næsten en tredjedel mere end året før.

Til trods for endnu et rekordår ønsker Neo Noir dog ikke at kommentere tøjmærkets vækst eller fremtid til Finans.

Neo Noir blev stiftet i 2012 af Ole Overbeck og Niels-Henrik Henriksen. Ole Overbeck ejer 49 pct. af virksomhedens, mens Niels-Henrik Henriksen har en ejerandel på 51 pct.

Både Niels-Henrik Henriksen og Ole Overbeck fungerer som direktører i virksomheden og har begge længe været markante spillere i den danske modeverden.

Niels-Henrik Henriksen grundlagde Saint Tropez, hvor han var chef, indtil han i 2002 solgte mærket til IC Group for 21,2 mio. kr. Han har desuden holdingselskabet Terra Nova, som må siges at være tilbage på vingerne.

I forrige regnskabsår havde Terra Nova et underskud på mere end 15 mio. kr. Det har Niels-Henrik Henriksen fået vendt til et 24 mio. kr. overskud i seneste regnskabsår.

Også Ole Overbeck har en fortid i Saint Tropez. Her har han nemlig været salgschef. Han har derudover også fungeret som salgsdirektør i Mödstrøm og været ansat hos smykkevirksomheden Pilgrim.

Neo Noir har hovedkontor i Ålsgårde på Nordsjælland. Mærket kan købes hos en række danske fysiske butikker og online forhandlere, herunder bl.a. Magasin, Message og online-shoppen Nelly.