Brødrepars forlystelsespark tjener millioner

Igen kan forlystelsesparken Djurs Sommerland fremvise et pænt millionoverskud.

Lidt har også ret. Og en lille stigning i overskuddet er netop, hvad forlystelsesparken Djurs Sommerland kan fremvise i sit nye årsregnskab.

Djurs Sommerland kom ud af regnskabsåret 2018/2019 med et overskud på 24,4 mio. kr. Det var 1 mio. kr. mere end året forinden, og adm. direktør Henrik B. Nielsen synes, det er meget fornuftigt. Han forventer, at væksten fortsætter.

»Kigger vi fremad, ser vi vækst både nationalt og internationalt inden for turismen. Det har vi forventninger om vil smitte positivt af på vores besøgstal og forretning,« siger han.

Djurs Sommerland er ejet af brødreparret Henrik og Michael B. Nielsen, som igen i år har kunnet trække millioner ud i udbytte. Men det er langtfra hele overskuddet, som bliver hevet ud af forlystelsesparken.

Djurs Sommerland, der er Skandinaviens største sommerland, bygger hvert år nye forlystelser og har planer om at fortsætte. Derfor har ejerbrødrene gennem de seneste 11 år investeret over 400 mio. kr. i at udvide og udvikle deres forlystelsespark.

»Økonomien hænger meget nøje sammen med antallet af gæster. Og skal vi have børnefamilier til at køre fra Horsens, Esbjerg eller Fyn, hvor vi faktisk får en del gæster fra, er vi nødt til at kunne give dem unikke oplevelser. Det handler både om mange forlystelser, så folk ikke skal bruge dagen på at stå i kø, og forskellige typer til alle i familien,« har Henrik B. Nielsen tidligere fortalt Finans.

I år besøgte 780.255 gæster forlystelsesparken på Djursland. Tallet var en smule højere sidste år, hvor 818.000 besøgende slog vejen forbi parken. Det svinger naturligvis alt efter vejret, forklarer Henrik B. Nielsen.

Forlystelsesparken så dagens lys i 1981, hvor de to brødres far, Ole B. Nielsen, grundlagde den sammen med Børge Godsk Jensen. I dag ejer Ole B. Nielsens kone, Kirsten Nielsen, stadig ti pct. af virksomheden, mens hendes sønner ejer resten.

Parken beskæftiger i alt 154 personer.