Slået af sheiker: Apple er ikke længere verdens mest værdifulde selskab

Børsnoteringen af det saudiske olieselskab Aramco har skubbet Apple af tronen som det dyreste, noterede selskab i verden.

At sidde på et slags monopol med iPhones og hele det økosystem, der følger med, er ikke så ringe.

Men det er altså mere værd at sælge ud af god gammeldags olie fra verdens største kendte oliereserver, der bare skal suges op fra ørkensandet.

I hvert fald må Apple nu se sig slået i kategorien ’mest værdifulde børsnoterede selskab’, hvor det amerikanske selskab ellers har været vant til at vinde.

Med børsnoteringen af det nationale, saudiarabiske olieselskab Saudi Aramco er der kommet en ny konge allerede fra dag ét. Selskabet blev nemlig børsnoteret til en samlet værdi på 11,5 billioner kroner, mens Apple med dagens aktiekurs ’kun’ kan mønstre en værdi på 8,1 billioner kroner.

I løbet af onsdagen er aktiekursen ovenikøbet steget, så Aramco lukkede med en markedsværdi på 12,6 billioner kroner, altså 12.620 milliarder kroner. Men handlen blev stoppet efter en kursstigning på 10 pct., der er det maksimalt tilladte på den saudiske børs, så kursen kan potentielt stige mere, når næste handelsdag går i gang i morgen.

Indtil Aramco kom og satte Apple i skammekrogen, var det først og fremmest Microsoft, der var konkurrent til tronen, og Microsoft lå også foran Apple i perioder, dog uden at det fik meget opmærksomhed. Apple trak fra igen og har siden februar været det mest værdifulde selskab i verden. I dag er Microsoft dog kun et mulehår efter Apple, målt på markedsværdi, med 7,76 billioner kroner.

Derefter følger en stribe andre tech-selskaber: Google på fjerdepladsen (6,3 bio. kr.), Amazon (5,9 bio. kr.) og Facebook (3,8 bio. kr.).

Aramco omsatte i 2018 for 2,4 billioner kroner, hvoraf 744 mia. kr. landede på bundlinjen. Til sammenligning omsatte Apple for 1,76 billioner kroner i seneste forskudte regnskabsår og fik et overskud på 375 mia. kr. – altså under det halve af det saudiske olieselskab.

Og på dagen, hvor Greta Thunberg blev kåret til årets person af magasinet Time, tror markedet altså stadig på, at der er mange penge i at sælge olie.