Uden for offentlighedens søgelys forvalter efterkommerne af erhvervsmand og minister Jens Villemoes en stadig voksende millionformue.

Familien Villemoes fra Esbjerg har en interessant historie at fortælle. Men det bliver ikke i et interview, for ingen i familien ønsker at stå åbent frem og sætte ord på den mangecifrede formue, som familien i al diskretion har opbygget.

Den i offentligheden ukendte erhvervsfamilie har netop præsteret et overskud på 51 mio. kr. Det bringer familiens samlede formue op på 611 mio. kr.

Tallene fremgår af et nyt regnskab fra familiens selskab Villemoes Finans. Her bliver der ikke uddybet meget, udover at resultatet kaldes »tilfredsstillende.«

Familieformuen blev grundlagt for over 100 år siden, da en driftig erhvervsmand slog sig ned på Esbjerg-egnen. Manden var Jens Villemoes, som i løbet af to årtier stiftede et dampskibsrederi, en kulforretning, flere teglværker og en tømmerhandel.

Siden blev han byrådspolitiker og landstingsmand for Venstre, og i perioden 1945-47 var Jens Villemoes minister for handel, industri og søfart i Knud Kristensens regering.

Jens Villemoes døde i 1956, men hans arv lever videre. Den formue, som han opbyggede, har hans efterkommere fået til at vokse betragteligt.

Villemoes-familiens penge er især bundet i ejendomme, som familien ifølge regnskabet ejer for næsten 900 mio. kr. af.

Der er dog også gæld til realkreditinstitutter, og egenkapitalen lander dermed på 611 mio. kr.

Familievirksomheden ledes i dag af tredje generation i form af Peter Villemoes samt hans to sønner, Frederik og Christian Villemoes - altså fjerde generation.

Udover ejendomme ejer og driver familien Villemoes Teglværk, der bl.a. er kendt for at markedsføre de berømte Gørding Klinker, som er anvendt til store erhvervsbyggerier i Danmark og udlandet.

I indeværende regnskabsår forventer familien Villemoes et resultat på samme niveau som året før.