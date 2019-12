Vestas-aktien står til at bryde rekordniveauet fra 2008

Det går godt for Vestas - ordrene strømmer ind og aktien har kurs mod rekord.

Vestas-aktien stiger fredag morgen med 1,9 pct. til 695,40 kr., og hvis det niveau holder handelsdagen ud, står vindmølleproducenten til at bryde rekordkursen, som ligger helt tilbage fra 2008.

Den 17. juni i 2008 sluttede Vestas' aktie i 692 kr., og det er indtil videre det højeste lukkekursniveau for aktien nogensinde.

Siden årets start har den danske vindmølleproducent også klaret sig ganske godt på den københavnske fondsbørs, hvor aktien samlet set har taget et hop på 40,9 pct.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, har Vestas vist, at selskabet formår at lande ordrer på landvindmøller i en sådan grad, at 2019 igen står til at blive et rekordår for selskabet.

- Vestas investorerne kan bare kigge på et selskab, der i den grad manifesterer sig som den stærkeste spiller på landvindmarkedet, og som står til at få rekordtravlt i 2020, siger han.

Fredag formiddag kunne Vestas løfte sløret for, at selskabet har vundet endnu en ordre. Denne gang skal vindmølleproducenten levere vindmøller med en samlet kapacitet på 224 megawatt (MW) til et projekt i USA, og det bringer årets samlede ordreindgang op på 15.303 MW.

Det er vel at mærke uden de uannoncerede ordrer for årets fjerde kvartal, som investorerne først får kendskab til i forbindelse med selskabets næste regnskabsaflæggelse, mens de uannoncerede ordrer for årets første ni måneder er medregnet. I 2018 landede Vestas til sammenligning ordrer med en samlet kapacitet på 14.214 MW.

Med til historien hører dog også et lille "men". I slutningen af 2017 begyndte flere vindmølleproducenter at melde om en intensiveret konkurrence og et tiltagende prispres på markedet for landvindmøller. Det blev særligt sidste år også et af omdrejningspunkterne i Vestas-regnskaberne, mens udviklerne siden har meldt om en stabilisering af priserne.

- At Vestas tjener mindre på hver enkelt vindmølle, som selskabet sælger og stiller op, end det gjorde for tre-fire år siden, er en anden historie. Aktivitetsniveauet og det ryk opad, det giver i omsætningen, er det, investorerne kigger på.

- Og så har vi selvfølgelig en forventning om, at indtjeningen også i et eller andet omfang følger med. Der er en forhåbning om, at Vestas kan begynde at nærme sig de 10 pct. i overskudsgrad, som er målsætningen. Det bedste fundament for det er et højt aktivitetsniveau, så selskabet dermed får en høj kapacitetsudnyttelse og kan opnå nogle stordriftsfordele, siger Jacob Pedersen.