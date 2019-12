FDA har nemlig for første gang godkendt rivalen Boston Scientifics produkt.

Medicoselskabet Ambus største konkurrent, Boston Scientific, har fået et stort gennembrud i USA.

Det amerikanske sundhedsagentur, FDA, har nemlig for første gang godkendt et såkaldt duodenoskop til engangsbrug, som er produceret af Boston Scientific.

Det oplyser FDA i en pressemeddelelse.

Et duodenoskop er et produkt til kikkertundersøgelse af bl.a. bugspytkirtlen. Danske Ambu er også på vej med et duodenoskop til engangsbrug, der forventes lanceret i sommeren næste år, som Finans tidligere har beskrevet.

I dag bruger man såkaldte genanvendelige duodenoskoper, men dem er der en række problemer med som blandt andet smitteproblemer og problemer med sterilisering. Derfor har flere aktører, blandt andet Ambu, arbejdet på et engangsprodukt, der kan løse de problemer.

Godkendelsen af Boston Scientifics produkt vidner om et nybrud, og det kan vise, hvilken vej vinden blæser i USA i forhold til Ambus planer om at lancere et duodenoskop til engangsbrug der.

Direktør for FDA's Center for Devices and Radiological Health, Jeff Shuren glæder sig over godkendelsen, og han understreger, at man ved ikke at skulle genbruge duodenoskopet kan reducere risikoen for infektioner.

»Forbedring af sikkerheden ved duodenoskoper er en høj prioritet for FDA, da sådanne enheder forbliver kritiske for livreddende pleje for mange patienter, og FDA fortsætter med at tilskynde til innovative måder at forbedre disse enheders sikkerhed og effektivitet på,« siger Jeff Shuren i meddelelsen.