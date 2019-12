Medie: Dansk indkøbscenter lukker - kan ikke betale husleje

Ejendomsselskabet bag har mistet tiltroen til, at centret vil kunne forbedre sin økonomi.

Det fynske center Bazar Fyn lukker efter problemer med at kunne betale husleje.

Det skriver TV2 Fyn.

I et brev til butiksindehaverne i basaren skriver ejendomsselskabet Olav de Line, at man har valgt at ophæve lejemålet for Bazar Fyn, og ifølge mediet kommer basaren til at lukke 31. december.

Ifølge TV2 Fyn skriver Olav de Line til butikkerne, at beslutningen skyldes, at der ikke er blevet betalt husleje 'de seneste måneder'.

Ejendomsselskabet har ifølge mediet mistet tiltroen til, at centret vil kunne forbedre sin økonomi.

Olav de Linde ejer ejendommen i Odense, men det er selskabet Bazar Fyn Aps, der driver basaren, og som derfor står for at få betalt den årlige husleje på omkring tre millioner kroner.

Mohammad Saad, der ejer Bazar Fyn Aps, siger til TV2 Fyn, at han ikke ved, hvad fremtiden bliver for basaren.

Bazar Fyn Aps skyldte ifølge mediet over 1 million kroner i huslejedepositum i slutningen af sidste år, og selskabet har desuden vist underskud på flere hundrede tusinde kroner i både 2017 og 2018.