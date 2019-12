Stor dansk bogkæde mister 19 butikker til konkurrenten

8 Bog & Idé-butikker skiftede i løbet af året til en ny boghandlerkæde - og nu følger 19 butikker trop.

Fra næste år kommer der ikke til at stå Bog & Idé på 19 butikker, der plejede at bære det navn.

I stedet kommer de til at blive en del af kæden Kon-Tur.

Det skriver Bogmarkedet.

Kon-Tur er en forholdsvis ny landsdækkende bog- papir og legetøjshandlerkæde. Tidligere på året valgte otte butikker fra Indeks Retail, som er kædekontoret bag Bog & Idé, at skifte til Kon-Tur, og nu følger 19 butikker altså trop.

»Det er en enorm glæde for os, at vi kan byde de mange nye butikker velkommen i Kon-Tur. Vi er stolte over den tillid, som er blevet vist os. Vi går ydmygt til opgaven at få implementeret de nye butikker i vores kæde, siger kædechefen i en pressemeddelelse,« siger kædechef Steffen Kjærulff Fjord ifølge Bogmarkedet.

Hedensted Boghandel & Legetøj skiftede fra Bog & Idé til Kon-Tur i starten af året. Indehaver Gitte Andersen fortæller til Retailnews.dk, at det var det »helt rigtige at skifte.«

»Vi har et personale, der er glade og brænder for det, de sælger – da de selv er med til at bestemme, hvad vi vil tilbyde kunderne. Samtidig er vores lager blevet nedbragt og mere kurant, da vi ikke får fordelt varer, som vi oplevede tidligere,« siger hun til mediet.

Herunder kan du se de 19 butikker, der tidligere var en del af Bog & Idé, men som fra 1. januar bliver en del af Kon-Tur.

William Dams Boghandel, Rønne

Steenfeldts Boghandel, Skælskør

Ehlerts Boghandel, Bogense

Langeskov Bog- og papirhandel

Nyborg Bøger & papir

Bøger & papir, Nykøbing Mors

Storcenter Nord Boghandel, Aarhus

Veri Center Boghandel, Risskov

Bogormen, Hadsten

Kon-Tur Hinnerup

Hammel Boghandel

Grenå Boghandel

Vejgaard Boghandel

Aalborg Boghandel

Kon-Tur Sæby

Kon-Tur Hjallerup

Kon-Tur Dronninglund

Hobro Boghandel

Frederikshavn Boghandel

Med de nyerhvervede butikker kommer Kon-Tur i alt til at have 66 butikker, hvoraf 63 er i Danmark og 3 er på Færøerne.