Fra himmel til helvede: Ny Novo-chef er på afgørende vækstmission

Novo Nordisks forretning for bl.a. lægemidler mod bløder- og hormonsygdomme gik fra guldæg til nedtur på få år. Nu begynder det at lysne, men der skal langt mere til, lyder det fra franske Ludovic Helfgott.

Novo Nordisks tidligere guldrandede forretning Biopharm skal efter et par svære år nu genopfinde sig selv og som minimum finde tilbage til fordums styrke.

»Ambitionen og dermed mit succeskriterium er utrolig simpel. Der skal skabes mere vækst i forretningen,« siger Ludovic Helfgott, koncerndirektør med ansvar for Biopharm i Novo Nordisk.

Biopharm er den del af forretningen, der ikke har noget med diabetes og fedme at gøre.

Det er til gengæld en forretning, der indeholder lægemidler til behandling af bl.a. bløder- og hormonsygdomme, og senest har den bevæget sig ind på feltet for genterapi i bred forstand.

Forretningsområdet har i årets første ni måneder omsat for mere end 14 mia. kr. og fylder omkring 16 pct. af den samlede koncern. Væksten skal ifølge Ludovic Helfgott ikke mindst komme fra to nicheområder, der vokser langt mere end Novo Nordisks samlede Biopharm-vækst på 4 pct.

»Vækstmulighederne er størst inden for sjældne blodsygdomme og inden for sjældne hormonsygdomme,« siger Ludovic Helfgott.

Han siger ikke, at Novo Nordisk nødvendigvis kommer derop, men understreger, at der er tale om markeder med en årlig vækst på 9-12 pct. Til sammenligning vokser de markeder, som Biopharm-forretningen i dag adresserer, 5-6 pct.

Alene næste år vil vi foretage 20 lanceringer på forskellige markeder, og det samme vil blive tilfældet i 2021. Ludovic Helfgott, koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for Biopharm

Efter et par udfordrende år i ikke mindst 2017 og 2018 begynder det at lysne. Her spiller ikke mindst en mere målrettet markedsføringstilgang på hvert enkelt marked en nøglerolle.

Væksten er på vej op i gear igen, og skal man tro Ludvoc Helfgott, bliver der gang i den de kommende år.

»Vi har store lanceringsambitioner, fordi vi hele tiden får nye indikationer ind. Alene næste år vil vi foretage 20 lanceringer på forskellige markeder, og det samme vil blive tilfældet i 2021,« siger Ludovic Helfgott.

Fremgangen er også blevet bemærket uden for Bagsværds mure.

»Det begynder at lysne og tyder på, at strategien virker. Biopharm står lige nu langt stærkere, end vi havde frygtet for bare få år siden. Det store spørgsmål er, hvorvidt den positive udvikling kan accelereres yderligere, og i så fald til hvilken grad og hvad det kræver,« siger Jannick Lindegaard Denholt, analytiker i ABG Sundal Collier.