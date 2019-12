Gigafusion skaber ny konkurrent til Novozymes og Chr. Hansen

IFF og Dupont er blevet enige om at skabe en mastodont på markedet for fødevareingredienser.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Novozymes og Chr. Hansen får en ny konkurrent, der hører til i den helt tunge vægtklasse.

Bestyrelserne for de amerikanske virksomheder IFF (International Flavors & Fragrances) og Dupont er blevet enige om at fusionere deres forretninger for fødevareingredienser til en ny mastodont med en markedsværdi på 304 mia. kr.

I forvejen var Duponts ingrediens-afdeling Novozymes' største konkurrent inden for enzymer. Nu bliver den del af Dupont lagt sammen med IFF, der også opererer inden for ingrediensmarkedet.

»Virksomheden vil øjeblikkeligt være førende inden for den hastigt forbrugerdrevne industriudvikling mod sundere, 'bedre for dig'-produkter,« skriver den fusionerede virksomhed i en pressemeddelelse.

Selv om der med fusionen skabes en ny mastodont, får det ikke den danske konkurrent Chr. Hansen til at ryste på hånden.

»Det har været kendt i industrien i over et år, at Dupont skulle sælge sin division for ernæring og biovidenskab, så der er ikke noget overraskende i det her,« siger Camilla Lercke, pressechef i Chr. Hansen.

Ifølge Financial Times var IFF i konkurrence med irske Kerry Group om at overtage Duponts forretningsenhed med ingredienser og biovidenskab.

Efter fusionen vil Duponts aktionærer eje 55,4 pct. af det nye selskab, mens IFFs aktionærer kommer til at eje resten. Duponts aktionærer får derudover 49 mia. kr. i kontant betaling. Det fusionerede selskab får IFFs adm. direktør, Andreas Fibig, som topchef.

Dupont overtog i 2011 Danisco, og det er den gamle danske del af virksomheden, som nu bliver fusioneret over i det nye selskab.

Fusionen mangler at blive godkendt af aktionærerne i IFF. Den største med en aktiepost på 19 pct. har dog allerede accepteret den.

Det nye selskab forventer at kunne høste 3 mia. kr. i omkostningsbesparelser i løbe af tre år. Det har 23.000 ansatte.

Der har de seneste år været en del konsolidering i ingrediensindustrien, som dermed bliver udgjort af stadig større aktører. Med den nye gigantfusion fortsætter den tendens.