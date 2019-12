Ekspert: Huawei-svar på Færøerne-sag er »simpelthen ikke validt«

Det kan sagtens lade sig gøre for Huawei at spionere på Færøerne, hvis de bliver valgt som 5G-leverandør, siger ekspert.

En førende dansk it-ekspert modsiger nu Huaweis nordiske direktørs påstand om, at selskabet ikke har mulighed for at spionere på det færøske 5G-netværk.

Det kan sagtens lade sig gøre, siger Peter Kruse, ekspert i it-sikkerhed og partner i it-konsulentfirmaet CSIS Group.

Da Huaweis nordiske direktør, Kenneth Fredriksen, skulle forsvare sit firma mod den amerikanske ambassadør Carla Sands’ anklager om, at selskabet står i ledtog med den kinesiske stat, lød svaret ellers til DR, at det slet ikke var muligt for Huawei at spionere på eller lukke for det færøske netværk.

»Det er jo forkert. Hvordan skulle vi som udstyrsleverandør kunne gøre det? Vi har ikke adgang til nettene. Vi leverer udstyr, som vores kunder drifter og vedligeholder. Det er ikke os, som håndterer vores kunders netværk,« sagde Kenneth Fredriksen til DR.

Men faktisk er det teknisk set muligt for Huawei at spionere på den færøske befolkning, hvis den kinesiske virksomhed skulle blive valgt som leverandør til landets 5G-net på. Det mener Peter Kruse.

Det isenkram, som Huawei leverer til kunden, kører nemlig på software, og i denne software kan der installeres en såkaldt bagdør, der gør det muligt for en tredjepart - f.eks. den kinesiske stat - at tilgå systemerne. En sådan bagdør ville potentielt være utroligt svær at spore, siger Peter Kruse.

»Det indikerer lidt, at Kenneth Fredriksen ikke har nogen teknisk indsigt i, hvad det er, man leverer i en virksomhed som Huawei. Det er ikke bare en boks. Han kan godt tro, at det er sådan, at tingene hænger sammen, men hvis han spurgte sine teknikere, ville han vide bedre. Han er ude på tynd is her, for det er simpelthen ikke validt, det han siger,« siger Peter Kruse.

Hele sagen drejer sig kort fortalt om, at den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, har forsøgt at presse Færøerne til at vælge det kinesiske selskab Huawei som leverandør af det 5G-net, der skal implementeres i landet. Skete det ikke, ville Kina nægte at indgå en frihandelsaftale med Færøerne. Det fik bl.a. den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, til at påstå, at Huawei ville kunne spionere eller lukke ned for Færøernes 5G-netværk, hvis Huawei blev valgt som leverandør.

Peter Kruse kan godt forstå Carla Sands’ bekymringer om kinesisk overvågning gennem Huaweis apparater. I sidste ende handler en handel som denne nemlig i høj grad om tillid, siger han.

»Det handler i allerhøjeste grad om tillid, og så er det ligegyldigt, om Huawei står for driften eller ej. Den måde, som regeringen i Kina har en klemme på virksomhederne, gør, at den tillid kan ligge på et meget lille sted,« siger han.

Er det en øget sikkerhedsrisiko, hvis man vælger Huawei som netudbyder fremfor f.eks. en vestlig virksomhed?

»Det er et svært spørgsmål, for der er meget geopolitik i dette. Jeg ville være mest tryg ved vestlige leverandører, fordi de ikke i samme grad er underlagt pression fra Kina. I sidste ende er der altid risiko for at blive overvåget, men hvem vil man helst overvåges af, og hvem har man mest tillid til?« siger Peter Kruse.

Hos Huawei afviser man dog endnu engang, at virksomheden skulle have en interesse i at spionere på vegne af den kinesiske stat.

»Næsten alting er teoretisk eller teknisk muligt. Men det er ikke muligt for Huawei at spionere eller slukke for netværk, fordi en enkelt hændelse ville betyde enden på vores forretning. Hvad skulle vi gøre det for? Vi har en stærk historik med sikkerhed for de sidste 30 år, hvor vi har leveret tjenester til 3 mia. mennesker - uden, at der nogensinde er fundet en bagdør,« siger Liu Yinhanxiao, public affairs-ansvarlig for Huawei i Danmark.