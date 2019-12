Kriseramt flyselskab får beslaglagt fly

En gæld på anslået op imod 15 mio. kr. kan i sidste ende føre til tvangssalg af fly, som Hong Kongs lufthavnsmyndigheder har beslaglagt.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Det kriseramte flyselskab Hong Kong Airlines har fået syv fly beslaglagt af de lokale lufthavnsmyndigheder.

Det er manglende betalinger, der er årsagen til beslaglæggelsen, oplyser nyhedsbureauet Bloomberg.

De lokale myndigheder har ret til at beslaglægge - og i sidste ende sælge - flyene, hvis flyselskabet ikke inden 60 dage betaler de forfaldne gebyrer.

Avisen The South China Morning Post har tidligere rapporteret, at Hong Kong Airlines kan skylde mellem 9,5 og 15 mio. kr. i afgifter, herunder parkeringsafgifter.

Flyselskabet oplyser, at beslaglæggelsen ikke får betydning for selskabets aktiviteter, idet flere af flyene i flåden - som består af 39 Airbus SE-fly - har været planlagt til ikke at skulle være i drift.

Beslaglæggelsen er endnu et tegn på, hvor alvorlig krisen er i Hong Kongs luftfartssektor, der står overfor det hårdeste år siden finanskrisen.

Det skyldes måneder med protester mod styret i Beijing, som har givet færre besøgende og sendt byens økonomi i recession. Hong Kongs dominerende flyselskab, Cathay Pacific Airways, har advaret om en betydelig forringelse af indtjeningen.

Tidligere på måneden blev Hong Kong Airlines advaret om, at selskabet skulle skaffe yderligere kapital. Ellers risikerede det at få frataget licensen til at drive sin forretning.

Den økonomiske krise har fået flyselskabet til at aflyse flere ruter, og selskabet har tidligere oplyst, at det ikke var muligt at udbetale løn til alle ansatte til tiden.