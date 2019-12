Lyssky familie trak milliarder ud af skandaleramt selskab

Familien bag de stærkt kritiserede smertestillende piller OxyContin udgør et af USA's rigeste dynastier. Og de har haft travlt med at trække penge ud af deres foretagende.

Medlemmer af den amerikanske milliardærfamilie Sackler trak enorme beløb ud af medicinalgiganten Purdue Pharma, alt imens selskabet blev beskyldt for at stå bag den mest dødelige stofepidemi i USA's historie.

Det viser nye retsdokumenter, ifølge The New York Times.

I perioden 2008-2018 førte Sackler-familien cirka 70 mia. kr. ud af Purdue Pharma og placerede pengene i familiefonde og holdingselskaber - bl.a. i udlandet.

De store pengeoverførsler begyndte, efter at Purdue Pharma, der står bag det smertestillende middel OxyContin, i 2007 indgik forlig i en sag om vildledning og bedrageri.

Dengang erkendte Purdue og tre af selskabets chefer sig skyldig i at have vildledt forbrugere om risikoen for afhængighed af OxyContin.

I årene efter - mens en dødelig opiodkrise hærgede USA - trak Sackler-familien hidtil usete milliardbeløb ud af Purdue Pharma, viser retsdokumenterne.

»At Sackler-familien overførte 10 mia. dollars, alt imens Purdue Pharmas OxyContin direkte forårsagede utallige afhængigheder, hundredtusindvis af dødsfald og ødelagde familier er endnu en grund til, at vi skal se detaljerede opgørelser over, hvor meget Sackler-familien tjente på nationens dødelige opioidepidemi,« siger statsadvokat i New York, Letitia James.

De nye oplysninger er kommet frem, efter at Purdue Pharma tidligere på året valgte at indgive en konkursbegæring. Det skandaleramte medicinalselskab druknede i milliardregninger til advokater og søgsmål fra tusindvis af personer, som havde sagsøgt firmaet for at være hovedskurk i USA's store misbrugskrise.

Derfor valgte Sackler-dynastiet at lade Purdue Pharma gå konkurs for herefter at gendanne det som en fond, der ikke længere er omfattet af de retslige opioid-slagsmål. Altså en måde at få lukket de flere tusinde søgsmål, som er væltet ned over selskabet.

I centrum for det hele står altså en af USA's rigeste familier og en lille pille, der har indbragt over 200 mia. kr. Nærmere bestemt det smertestillende middel OxyContin, der er klassificeret som et såkaldt opioid.

Siden Sackler-familien i midten af 1990'erne begyndte at markedsføre sit lægemiddel aggressivt - og bl.a. betalte læger for at tale risikoen for afhængighed ned - er flere millioner amerikanere blevet afhængige af de smertestillende opioider.

I alt menes over 300.000 mennesker at have mistet livet i USA siden 2000 som følge af misbrug af receptpligtig smertestillende medicin, heriblandt OxyContin.

At lade Purdue Pharma gå konkurs og genopstå som en fond var Sackler-familiens forsøg på at finde et forlig med de mange personer, stater, byer og distrikter, som i ét væk har sagsøgt firmaet.

Som et led i forliget har Sackler-familien opgivet kontrollen med Purdue Pharma, og familien selv skal bidrage med godt 20 mia. kr. til forliget.

Men familien har på intet tidspunkt vedkendt sig nogen form for skyld i den dødelige opioidkrise. Heller ikke Purdue Pharma mener at have gjort noget forkert.

Faktisk er det de færreste amerikanere, som har været klar over, at Sackler-familien står bag de stærkt kritiserede smertestillende piller OxyContin. Familien giver aldrig interviews om pillerne, tropper aldrig op på virksomheden, der fremstiller dem og dukker aldrig op på konferencer i medicinalbranchen.

I stedet forbinder de fleste amerikanere Sackler-familien med velgørenhed, fordi familien gennem årtier har doneret hundredvis af millioner kroner til museer, universiteter og andre godgørende formål.

Ifølge Forbes har Sackler-familien en anslået formue på 90 mia. kr.