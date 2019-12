B&O nedjusterer kraftigt

Bang & Olufsen nedjusterer forventningen til den resterende del af regnskabsåret markant.

Krisen fortsætter i Bang & Olufsen, der endnu engang må nedjustere forventningerne.

Elektronikproducenten meddeler tirsdag aften i en fondsbørsmeddelelse, at omsætningen i indeværende regnskabsår forventes at lande 13-18 pct. lavere end sidste år. Tidligere lød forventningen på en lille vækst.

"Faldet i omsætningen har været større end forventet, hvilket skyldes flere faktorer - blandt andet, at selskabets partneres salg til forbrugerne ikke har været tilfredsstillende," skriver B&O i meddelelsen.

B&O forventer også en nedgang i selskabets ebitmargin på mellem minus 4 pct. og minus 9 pct. Her lød den hidtidige forventning på et niveau på linje med sidste år.

Endelig spås de frie pengestrømme at lande i et negativt interval mellem 100 og 150 mio. kr. Den oprindelige forventning var her en positiv pengestrøm.

»Den strategiske retning er uændret, men det står klart, at der skal ske en fundamental ændring af salgs- og marketingsindsatsen og skabes en kultur, hvor vi er tættere på kunder og partnere,« siger Kristian Teär, der er adm. direktør i B&O, i meddelelsen.

Det er den fjerde nedjustering på knap et år.

Selskabets nedtur begyndte den 19. december 2018, da Bang & Olufsen blev tvunget ud i en nedjustering.

B&O havde skudt forbi sine forventninger til omsætningen, hvilket førte til, at selskabet skruede ned fra en forventet vækst på 10 procent til 0 procent.

I løbet af første halvår af 2019 fulgte to store nedjusteringer. Omsætningen endte med et fald på knap 14 procent for regnskabsåret.

Bang & Olufsen offentliggør det endelige regnskab for første halvår af 2019/20 den 14. januar 2020.