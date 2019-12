En række bilforhandlere har snydt både bilkøberne og staten med betaling af registreringsafgifter.

En række bilforhandlere har snydt med registreringsafgiften til staten.

Forhandlerne oplyste en højere afgift til kunderne, end de selv betalte i registreringsafgift til staten og beholdt differencen, skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen er gået i gang med at efteropkræve differencen og overvejer mulige sanktioner, alt efter hvor groft den enkelte bilforhandler har opført sig.

Det er årvågne bilkøbere, der opdagede bilforhandlernes fidus.

Sådan undersøger du din afgift Gå ind på hjemmesiden motorregister.skat.dk

Vælg registreringsafgift → vis køretøjsvurderinger → indtast registreringsnummer, stelnummer eller KID-nummer.

Her kan man se, hvor meget der er betalt i registreringsafgift. Beløbet skal stemme overens med registreringsafgiften, som i de fleste tilfælde fremgår af fakturaen fra forhandleren.

I de tilfælde, hvor afgiften ikke fremgår direkte af fakturaen, kan afgiften udregnes ved at finde differencen mellem bilens fulde pris og prisen på bilen uden registreringsafgift. De oplysninger skal fremgå af fakturaen.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem det afgiftsbeløb, der er opgivet i henholdsvis Motorregistret og på fakturaen, kan man henvende sig til Motorstyrelsen ved at logge på skat.dk med NemID – vælg "Kontakt" i højre hjørne. Dernæst vælger man Skriv til os → Indsend/indberet til os → Skattesnyd og sort arbejde.

Her kan man skrive en besked til Motorstyrelsen, og uploade sin faktura på bilen.

Man kan også ringe til Motorstyrelsen på 72 22 28 71 og oplyse, at der er betalt for lidt i registreringsafgift på bilen. Det er muligt at være anonym i forbindelse med henvendelsen, hvis man ringer fra et hemmeligt nummer og ikke oplyser, hvem man er.

Motorstyrelsen har ikke mulighed for at hjælpe med et eventuelt krav mod forhandleren. Hvis man mener, at man har penge til gode hos forhandleren, skal man henvende sig direkte til forhandleren og gøre vedkommende opmærksom på uoverensstemmelsen mellem oplysningerne i Motorregisteret og på fakturaen.

Køberne kunne ikke forstå, at registreringsafgiften lød på forskellige beløb på henholdsvis fakturaen og i Motorregistreret (DMR) for den samme bil. Derfor henvendte de sig til DMR.

»Vi kan konstatere, at en række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift. Derfor vil disse forhandlerne blive mødt med et betalingskrav. Samtidig er vi ved at se nærmere på sagens omfang. Viser det sig, at der er tale om systematisk snyd, vil vi naturligvis slå hårdt ned overfor det,« siger Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup.

På baggrund af flere henvendelser fra borgere og virksomheder er Motorstyrelsen nu i gang med at kontrollere sager om indbetaling af registreringsafgift.

»Afgiftsbeløbet i Motorregistret og på fakturaen skal naturligvis stemme overens. Gør beløbene ikke det, bør man som bilejer kontakte Motorstyrelsen. Så vil vi se nærmere på, om vi kan rette krav mod bilforhandlerne på statens vegne,« siger Jens Otto Størup.

Han opfordrer samtidig bilejere til ligeledes at kontakte bilforhandleren, hvis der er uoverensstemmelse mellem afgiftsbeløbet.

Samtidig vil Motorstyrelsen intensivere sin kontrol på området.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da Skat blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.