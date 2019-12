Personlig konkurs koster tidligere dansk topchef jobbet

Den tidligere Zealand Pharma-topchef David Solomon må igen forlade et job med øjeblikkelig virkning.

Den tidligere topchef i det danske biotekselskab Zealand Pharma, David Solomon, er igen kommet i modvind.

Han er nu helt ude af ledelsen i britiske Silence Therapeutics på grund af en konkurssag. Det skriver Børsen.

David Solomon stod for få år siden i spidsen for den ambitiøse biotekfond Sund Capital, der havde planer om at rejse op mod 2 mia. kr. I stedet måtte fonden lukke med et milliontab, og nu er David Solomon så under konkursbehandling i Danmark på grund af sit engagement i Sund Capital.

Det er sandsynligvis David Solomons konkurssag, som betyder, at han nu er fortid som topchef i Silence Therapeutics, skriver Børsen, som ikke har kunnet få en kommentar fra canadieren.

Men det er ikke første gang, at David Solomon øjeblikkeligt forlader direktørposten i et biotekfirma.

Det samme skete i 2018, da han forlod amerikanske Akari Therapeutics, efter at en intern undersøgelse afslørede, at han havde brugt firmaets kreditkort til personlige indkøb.

Herhjemme er David Solomon bedst kendt for i en årrrække at have været topchef i Zealand Pharma, som han i 2010 var med til at børsnotere.