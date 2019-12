Ewii vil tilbyde gratis streaming af Discoverys kanaler i en måned.

Sportsglade tv-seere kan efter nytår følge med i FCK’s kampe i Europa League, Superligaen og Caroline Wozniackis sidste optræden på den internationale tennisscene i Australien Open. Gratis.

I hvert fald i en måned.

Bredbåndsvirksomheden EWII Bredbånd har indgået en aftale med Discoverys streamingtjeneste Dplay Sport & Underholdning om gratis streaming i en måned. Aftalen er tilgængelig for alle.

Det sker i forlængelse af det store slagsmål mellem Discovery og Yousee, som betyder, at Yousee-kunder fra den 1. januar mister adgangen til Discoverys 11 kanaler.

»Det er en aftale, vi har indgået for at sikre, at alle har en rimelig adgang til de kanaler, der betyder noget i hverdagen. Vi har ikke nogen indflydelse på, hvad der foregår ude i markedet, men vi har et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at være en serviceminded udbyder,« udtaler Klaus Hieronymus Stenger, salgs- og marketingchef i Ewii-koncernen, i en pressemeddelelse.

Selv om der bliver adgang til alle Discoverys 11 kanaler, forventer Ewii, at især sportskanalerne vil være efterspurgte.

»Aftalen her gælder selvfølgelig også sportskanalerne Eurosport 1 og 2, og de sportsbegivenheder, der ligger på Discoverys kanaler. For dem, der vælger at skrive sig op, er der adgang til hele pakken,« siger Klaus Hieronymus Stenger.

Den gratis måneds streaming af Dplay Sport & Underholdning er tilgængelig fra fredag d. 20. december og indtil slutningen af marts.

Kunder skal selv indløse den gratis måned ved at henvende sig til EWII Bredbånd. Eksisterende Dplay-abonnenter kan gøre brug af tilbuddet, så længe de ikke allerede er i en gratisperiode, lyder det fra selskabet.