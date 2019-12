Milliardfond køber sig ind i containerfamilie

Kirk Kapital smider 140 mio. kr. for en 30 pct. ejerandel af containerfirmaet Titan Containers. Men familien Barker bliver siddende i ledelsen.

Efter et halvt års tilnærmelser og forhandlinger har Kirk Kapital - en pengetank, der stammer fra Lego - købt sig ind i en forretning, der rykker rundt på betydelig større klodser end dem af plastik.

For 140 mio. kr. er Kirk Kapital blevet ejer af 30 pct. af aktierne i containerkoncernen Titan Containers, som Layland Barker og hans familie ejer nu.

»Vi har haft en fantastisk rejse gennem 33 år, vi er blevet store, og størrelsen indebærer nogle andre ting. Verden er en anden, for øjeblikket er verdenshandlen nede, der er mere usikkerhed om fremtiden, om brexit og handelskrig mellem Kina og USA, og hvad har vi. Derfor har vi ledt efter en løsning, hvis vi ikke behøvede at sælge hele virksomheden, men få den kapital, vi har brug for,« siger Layland Barker.

Titan Containers Titan Containers blev stiftet af Layland Barker i 1989 og er ejet 100 pct. af ham. Men fra nu af sidder Kirk Kapital på 30 pct. Virksomheden har en omsætning i år på ca. 520 mio. kr. og en flåde af containere på ca. 30.000 styk. Forretningen går ud på primært at udleje - og i mindre omfang sælge - containere til alle tænkelige formål. Omkring halvdelen af omsætningen er kølecontainere under navnet ArcticStore, resten fordeler sig på containere til opbevaring og også beboelse. Layland Barker er adm. direktør og bestyrelsesformand. Hans kone Nete og to døtre, Anja og Mette, har forskellige ledende funktioner i firmaet. Den tredje datter Rikke er rytter og avler heste, men er tilknyttet Titan som konsulent.

Titan Containers lejer containere ud til alle typer virksomheder - omkring halvdelen af omsætningen ligger i kølecontainere, som bl.a. supermarkeder bruger til midlertidig opbevaring.

Kirk Kapital betaler de 140 mio. kr., som umiddelbart derefter skydes ind i virksomheden, Hverken Layland Barker eller hans familie får nogen penge i hånden.

Layland Barker fortæller, at han i gennem længere tid er blevet kimet ned af kapitalfonde, som ville overtage hele Titan. Men familien havde ikke lyst til at sælge virksomheden. Udover Layland Barker selv sidder både hans hustru og to voksne døtre i ledelsen, en tredje datter er tilknyttet firmaet som konsulent.

»Vi kan godt lide Kirk Kapitals indgangsvinkel til det her. De er selv en familievirksomhed, og de deler nogle af de samme værdier. Vi er begge interesserede i bundlinje, men en bundlinje, der skabes langsigtet,« siger Layland Barker.

Kirk Kapital henvendte sig til familien i forsommeren i år, og hen over sommeren overvejede den så muligheden.

»Vi ville ikke have noget imod at eje 40 pct. , fordi vi mener, det er en fin virksomhed i en interessant branche. Men de 30 pct. er inden for de rammer, vi operere under, og derfor har vi investeret i den,« forklarer Kim Gulstad, adm. direktør i Kirk Kapital, som ejers af den gren af Lego-familien, som blev købt ud af legetøjskoncernen i 2007.

Kirk Kapital Kirk Kapital er pengetank for den del af Lego-familien, som blev købt ud af legetøjskoncernen i 2007 ved en spaltning. Kjeld Kirk Kristiansen og hans tre børn, Sofie, Thomas og Agnete, fik rettighederne til brandet Lego og hele koncernen, mens hans søster, Gunhild Johansen og hendes tre børn, Morten , Casper og Anders, fik en formue, som de skød ind i Kirk Kapital. I øjeblikket er den på ca. 8 mia. kr. Pengene er dels placeret i værdipapirer, i alternative investeringer og mere aktivt i virksomheder som nu Titan Containers. Kirk Kapital foretrækker en minoritetspost på mellem 25 og 50 pct. af en veldrevet virksomhed, hvor de skal betragtes som en langsigtet investor. Kongstanken er at lade den oprindelige ledelse blive siddende, mens Kirk Kapital bidrager med kapital og indspark via bestyrelsesposter i selskaberne.

.Meningen er, at den 65-årige Layland Barker bliver siddende som adm. direktør, ligesom den øvrige familie bliver i firmaet.

»Begge parter er med på den lange bane. Om et antal år skal der måske ske en succession (et generationsskifte, red.) på direktørposten, men det kigger vi på til den tid,« siger Kim Gulstand.

Layland Barker har indtil videre tænkt sig at blive som adm. direktør i hvert fald til han bliver 70 år.

»Vi får ikke en krone af pengene ud i familien. Mange sælger deres livsværk og så indkasserer de 100 mio. kr. eller en mia. kr. eller euro eller... Vi gør dette her for at få flere penge til at fortsætte den rejse, Titan Containers har været på hidtil,« siger Layland Barker.

Siden han stiftede selskabet i 1989 har det rundet en omsætning på 520 mio. kr. i år, og handlen med Kirk Kapital værdisætter firmaet til godt en mia. kr.