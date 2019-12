Europæiske Rejseforsikring vil ikke dække ved Norwegian-konkurs

Europæiske Rejseforsikring ERV har oplyst rejsebureauer om, at der ikke vil blive dækket på den udvidede ansvarsforsikring efter 14. januar.

Der er muligvis en snert af mistillid fra Europæiske Rejseforsikring ERV, når det kommer til lavprisflyselskabet Norwegian, der har oplevet en turbulent tid. Europæiske har valgt, at der ikke dækkes på den udvidede ansvarsforsikring efter d. 14. januar, i tilfælde af en eventuel Norwegian-konkurs.

Det skriver rejsemediet Check-in.dk

Norwegian har for nyligt valgt at gennemføre en kapitalforhøjelse for at kunne komme sikkert igennem vintersæsonen og imødegå at kreditkortselskaber tilbageholder større beløb end tidligere.

Og Norwegian står derfor også stærkere end tidligere. Det har dog tydeligvis ikke være nok for Europæiske Rejseforsikring ERV, der har valgt at sende brevet ud om den udvidede ansvarsforsikring.

Her oplyser selskabet til rejsebureauer og andre samarbejdspartnere at bookinger med Norwegian efter den 14. januar 2020 ikke længere vil være dækket, “hvis skaden skyldes eller er relateret til manglende solvens hos Norwegian”.

Europæiske Rejseforsikring ERV henviser til generelle undtagelser i forsikringsbetingelserne og oplyser, at de tages i brug, hvis Norwegian Air Shuttle ASA efter d. 14. januar 2020 erklæres konkurs eller i det tilfælde, at der åbnes gældsforhandlinger ved en domstol i Norge.

»Vores genforsikringskontrakt for 2020 dækker ikke længere ved en eventuel konkurs i Norwegian. Alt andet er dækket, og der er ikke andre ting, der er ændret, hvilket vil sige at ansvarforsikring, ombooking og andre forhold på Norwegian stadig vil være dækket,” siger David Kraul, der er nordisk direktør for kunde- og skadeservice hos Europæiske ERV,« til Check-in.dk.

Ifølge Check-in.dk er Norwegian heller ikke synderligt imponerede over beskeden og kalder den for ”utroværdig og amatøragtig”.

Norwegian har ellers udover sin kapitalforhøjelse valgt at ruste op til fremtiden. I november ansatte flyselskabet Jacob Schram som koncernchef, der har en vis erfaring 30 år med forskellige stillinger i Circle K, Statoil, McDonalds og McKinsey.