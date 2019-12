Mærsks brasilianske bestikkelsessag kan vokse sig større

Der er er dukket flere mistænkelige Mærsk-relaterede kontrakter op i Brasilien, lyder det i et interview med den brasilianske anklager.

Bestikkelsesanklagerne mod A.P. Møller-Mærsk kan tage til i omfang i Brasiliens største korruptionsskandale nogensinde.

De brasilianske myndigheder har fundet yderligere fire kontrakter, der på samme måde som de 11 kendte kontrakter ser ud til at have været genstand for korruption.

»Da vi kontaktede Petrobras for at få tilsendt alle kontrakter af den samme type, fandt vi fire kontrakter med de samme karakteristika som de 11 andre kontrakter. For os er det endnu et rødt flag, som kan vise sig at være endnu en kontraktmæssig bestikkelse,« siger anklageren Marcelo Oliveira, der sidder med sagen mod Mærsk.

De fire kontrakter er et af de nye gennembrud i korruptionssagen, som de brasilianske anklagere indledte mod Mærsk tilbage i 2014.

Dengang løftede anklagemyndigheden sløret for, at Mærsk var et af de selskaber, som angiveligt har betalt bestikkelse til en højtstående direktør i Petrobras til gengæld for informationer om Petrobras’ behov i forbindelse med nye shippingkontrakter.

Onsdag fik Mærsk sine kontorer i Rio de Janeiro og São Paulo ransaget af politiet i forbindelse med sagen.

»Vi forsøger at finde flere mistænkelige kontrakter, end dem vi allerede har,« siger Marcelo Oliveira om ransagningen.

De 11 mistænkelige kontrakter, som Mærsk indgik med Petrobras, har en værdi på i alt 100 mio. dollars, eller omkring 670 mio. kr.

Af det beløb bliver en række betalinger på samlet set mindst 3,4 mio. dollars, svarende til 23 mio. kr., mistænkt for at være bestikkelse.

»Vi tager beskyldningerne meget alvorligt og fortsætter med at samarbejde med myndighederne under efterforskningen. Eftersom efterforskningen er igangværende, kan vi ikke kommentere yderligere på sagen,« skriver Mærsk i en mail.