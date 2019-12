Nye Boeing-dokumenter maler "meget foruroligende" billede af forløb omkring 737 Max-fly

Dokumenter, der er gennemgået af et amerikansk kongrespanel, ser ud til at pege på et ”meget foruroligende” billede på baggrund af kommentarer fra flyproducentens ansatte.

En række dokumenter sendt til et amerikansk kongrespanel har kastet endnu mere lys over de bekymringer, der internt i Boeing har været omkring flytypen 737 Max.

Det skriver Reuters.

I de omtalte dokumenter skulle der både være bevis for, at nogle ansatte hos Boeing har udtrykt bekymring for manglende sikkerhed omhandlende flytypen Boeing 737 Max, men også at andre medarbejdere skulle have haft store bestræbelser på at sikre, at produktionen ikke blev forstyrret.

»I stor lighed med andre dokumenter, som Boeing tidligere har afsløret, ser det ud til, at dokumenterne peger på et meget foruroligende billede af både bekymringer, der bliver udtrykt af Boeing-ansatte omkring virksomhedens engagement i sikkerhed og også bestræbelser fra nogle ansatte for at sikre, at Boeings produktionsplaner ikke blev forstyrret,« udtaler en af de, der har set dokumenterne i kongrespanelet til Reuters.

Og det har efterhånden været en tung sag for Boeing. Flytypen har været holdt på jorden verden over siden marts i år. To flystyrt i henholdsvis Etiopien og Indonesien kostede sammenlagt 346 personer livet.

Og sagen om 737 Max har også ramt Boeing hårdt det seneste år. Aktierne er faldet med mere end 20 pct. over de seneste ni måneder.

Mandag fyrede Boeing sin administrerende direktør, Dennis Muilenburg, med øjeblikkelig virkning. Allerede tirsdag var der dog oplyst, at David Calhounm, der begyndte sin karriere i General Electric-koncernen (GE) og har siddet i bestyrelsen hos verdens største flyproducent i et årti, skulle overtage pladsen.

Ifølge bestyrelsen har lederskiftet været nødvendigt, for at ”virksomheden kan genvinde tilliden fremover, mens den arbejder på at reparere forholdet til lovgivere, kunder og alle andre interessenter”.