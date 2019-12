Kinesisk gigant køber andel af Universal Music for 22 mia. kr

Det er verdens største spilproducent, der står bag købet af aktier i Universal Music Group.

Det kinesiske konglomerat Tencent, der gør sig inden for en lang række brancher - herunder sociale medier og gaming - har underskrevet en kontrakt sammen med det franske mediefirma Vivendi, der ejer Universal Music Group, om at købe 10 pct. af virksomheden.

Det skriver Tencent i en pressemeddelelse.

Koncernen køber aktierne for 3 mia. euro, der svarer til mere end 22 mia. kr.

Parterne har i aftalen sikret sig, at de har mulighed for at købe yderligere 10 pct. af Universal Music under de samme købsbetingelser, hvis de handler inden d. 15 januar 2021.

»Tencents medlemmer er glade for at støtte Universal Music Groups vækst gennem denne investering. Sammen med Vivendi vil Tencent og Tencent Music arbejde for at øge mulighederne for kunstnere og berige oplevelserne fra musikfans, der fremmer en blomstrende musik- og underholdningsindustri,« skriver Tencent i pressemeddelelsen.

Tencent er verdens største spilproducent og har blandt andet ejerandele i selskaberne bag de populære computerspil Fortnite, League of Legends og Call of Duty.

Desuden ejer Tencent applikationen Wechat, hvor man kan alt fra at skrive beskeder til at betale i butikker og date. App'en har mere end 1 mia. brugere - heraf særligt kinesere.