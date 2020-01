78-årig stifter har solgt dansk designsucces

Den danske designkoncern Frandsen Group, der primært sælger lamper, skifter ejer.

Den 78-årige danske erhvervsmand Benny Frandsen giver nu slip på det livsværk, som han stiftede for 50 år siden.

Benny Frandsen har valgt at sælge lyskoncernen Frandsen Group til selskabet Nine United, der er ejet af Bestseller-milliardær Troels Holch Povlsen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Dermed fuldender Benny Frandsen den proces, han begyndte, da han sidste år trådte tilbage som topchef i Frandsen Group.

»I processen har det været altafgørende for mig, at køberne af vore virksomheder kan se det kæmpe potentiale, der er i Frandsen Group, og som også vil være i stand til skabe en fortsat vækst og udvikle gruppens virksomheder til næste niveau,« siger Benny Frandsen.

Frandsen Group består af tre afdelinger. En lysforretning, en projektdivision, der bl.a. har salg til hoteller, og datterselskabet Verpan, der markedsfører den afdøde designer Verner Pantons lamper og møbler.

Koncernen har de seneste mange år været en god forretning og indbragt den nu tidligere ejer Benny Frandsen pæne millionbeløb. Det er nu slut.

»Jeg har stor tiltro til, at Frandsen Group med dette salg er sikret fortsat udvikling og vækst og en fremtid som en god og attraktiv arbejdsplads for Frandsen Groups medarbejdere,« siger Benny Frandsen om salget af sit livsværk til Nine United.

Nine United er et selskab ejet af milliardæren Troels Holch Povlsen. Selskabets største aktiv var tidligere designvirksomheden Hay, men Troels Holch Povlsen solgte i oktober sin andel af Hay for over 500 mio. kr.

Salget af Frandsen Group vil blive gennemført i begyndelsen af i år, oplyser parterne.