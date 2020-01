Tesla solgte flere biler i 2019 end i de to foregående år tilsammen

Tesla har netop offentliggjort sit salg for det forgangne år, og det blev til 367.500 biler globalt, hvilket er rekord. Det er også mere end, hvad analytikere havde forventet.

Analytikere var begyndt at tvivle på, om elbilproducenten kunne nå sit estimat på minimum 360.000 solgte biler i 2019. Og Wall Street havde også nedjusteret sit skøn for årets sidste kvartal.

Men fredag kunne Tesla offentliggøre, at selskabet har nået sit mål.

I alt på globalt plan har bilproducenten leveret 112.000 biler til kunder i årets sidste tre måneder. Det er højere, end hvad flere analysehuse havde vurderet, skriver CNBC.

Og for hele året har Tesla - ifølge selskabets egne tal på hjemmesiden - leveret omtrent 367.500 biler sidste år - en stigning på 50 pct. fra 2018. Og det er samtidig mere end, hvad selskabet har solgt i 2017 og 2018 tilsammen, skriver The Verge.

Nyheden om Teslas leveringsrekord fik også aktien til at stige fredag.

Teslas leverancer er et nøje overvåget tal i branchen, da den giver nærmere indikation af salget inden aflæggelse af regnskabet. Tallet er et slags barometer for, hvordan virksomheden klarer sig.

Det har særligt været salget af Teslas model 3, der har trukket læsset. Ifølge CNBC solgte Tesla 92.550 model 3 i fjerde kvartal og 19.450 af modellerne S og X.

Det hele trods til trods for en hård start på 2019. Tesla begyndte året med et tab på 702 mio. dollars i første kvartal, dets fjerde dårligste kvartalsvise tab, siden det blev et børsnoteret selskab i 2010. Leverancer af model 3 faldt dramatisk fra slutningen af 2018, som adm. direktør Elon Musk forklarede med, at Tesla var i færd med at skifte fokus til to potentielt store nye markeder for elbiler i Europa og Kina.

Virksomheden brugte måneder på at bekæmpe fortællingen om, at efterspørgslen efter sine biler faldt, og som et resultat faldt Teslas aktiekurs støt gennem hele det første halvår til under 180 dollars - dets laveste punkt på tre år, skriver The Verge.

Men bilproducenten vendte stærkt tilbage og afsluttede året med en aktiekurs på rekordhøjder og indtog 2020 på over 400 dollars.

Samtidig fortalte Elon Musk, at man nu er klar til at sende de første kinesisk producerede model 3-biler på gaden i Kina i næste uge.