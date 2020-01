Paris ser ud til at blive den by, hvor priserne på luksusboliger tager det længste spring.

Nogle af verdens mest populære storbyer kan se frem til, at priserne på luksusboliger stiger i det kommende år. Således ser skuden ud til at vende efter at priserne har været faldende i 2019.

Det skriver Bloomberg.

Ejendomsselskabet Knight Frank har nemlig for nyligt udgivet en rapport, hvori man spår om priserne på luksusboligerne verden over for det kommende år.

Og ifølge disse forudsigelser, så vil en del af de europæiske storbyer opleve en vækst i priserne på luksusboliger. Øverst på listen er Frankrigs hovedstad Paris. Byen spås at opleve en vækst i priserne på 7 pct., mens Berlin og Genéve følger lige efter. Prisvæksten i London spås dog også kun som værende omkring 1 pct.

Det er dog ikke overraskende, at Paris topper listen, da byen tidligere i år blev kendt som en af de dyreste i verden at bo i.

Det er naturligvis ikke kun europæiske byer, der florerer på listen. Også Singapore og Hongkong nævnes. Begge byer har tidligere været på toppen af listen over de dyreste byer at bo i på en delt førsteplads med Paris.

Der forventes dog et prisfald på luksusboligerne i Hongkong som følge af de seneste månedernes urolige situation i landet.

Også flere amerikanske byer er at finde i rapporten. Miami spås at opleve en prisvækst på luksusboligerne på omkring 5 pct., mens Los Angeles forventes af opleve en stigning i priserne på ca. 2. pct. For New York spår Knight Frank, at priserne vil falde ca. 3 pct. i 2020 grundet forventede lovændringer og det kommende valg.