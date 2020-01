Boeing har muligvis fundet endnu en fejl ved de problemramte 737 Max-fly. Fejlen kan i værste fald forårsage styrt.

Problemerne ser ud til at hobe sig op for Boeings skandaleramte 737 Max-fly.

Siden marts har flyene været tvunget på jorden efter to fatale styrt, og nu har Boeing opdaget endnu en potentiel fejl ved designet, der i værste fald kan koste menneskeliv. Det skriver The New York Times.

Fejlen drejer sig om to bundter ledning i halen på flyet. Ledningerne frygtes at sidde for tæt sammen, hvilket potentielt kan forårsage en kortslutning. Det kan forårsage et styrt, hvis piloterne ikke reagerer, fortæller en højtstående Boeing-ingeniør til mediet.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, om den nye opdagelse vil kræve udbedrin,g og om planen om at få flyene i luften igen må udsættes. Det fortæller en talsmand for Boeing til The New York Times.

»Vi har identificeret disse problematikker som led i denne omhyggelige proces, og vi arbejder med F.A.A. (de amerikanske luftfartsmyndigheder, red.) for at lave en passende analyse. Det er for tidligt at spekulere i, hvorvidt denne analyse vil føre til designændringer,« siger Gordon Johndroe, talsmand for Boeing.

De mange 737 Max-fly har været parkeret på landjorden siden marts, da det kom frem, at det var en software-fejl i flyene, der forårsagede to flystyrt – et i Java-havet ved Indonesien i 2018 og et i Etiopien i 2019 – der dræbte i alt 346 mennesker.

Problemerne med 737 Max har bl.a. betydet, at Boeings aktie er faldet med 21 pct., ligesom at produktionen af nye fly af typen er blevet midlertidigt indstillet.

Disse problemer kostede den tidligere adm. direktør, Dennis Muilenburg, jobbet op til jul. Han bliver erstattet af David Calhoun den 13. januar.