Elløbehjul-firma forlader byer og fyrer ansatte

Amerikanske Lime trækker sig fra en række byer i bl.a. USA. Herudover spares 14 pct. af selskabets fuldtidsansatte væk.

Københavnere har længe klaget over, at elektriske løbehjul er overalt i byens gader. Men selvom de kan fremstå yderst populære på det danske marked, er det ikke udelukkende en god forretning for virksomhederne bag.

Verdens største elløbehjul-firma, amerikanske Lime, har store problemer med at tjene penge, og derfor trækker selskabet sig nu fra 12 markeder og afskediger personale. Det skriver CNN.

I USA er det Atlanta, Phoenix, San Diego og San Antonio, der fremover må undvære muligheden for at hoppe på et Lime-løbehjul.

Herudover trækker virksomheden sig også fra Bogota i Colombia, Lima i Peru og Rio de Janeiro i Brasilien.

På verdensplan skal 14 pct. af Limes fuldtidsansatte til at lede efter et nyt job, hvilket ifølge selskabet svarer til 100 mennesker. Ifølge CNN vil Lime dog ikke kommentere, hvor mange deltidsansatte der bliver påvirket.

Blandt årsagerne til, at det ikke er gået som ventet, peges der bl.a. på lovmæssige udfordringer, såsom høje gebyrer og forbud mod at køre om natten.

»Vi har skiftet vores primære fokus til at skabe profit,« skriver selskabets adm. direktør Brad Bao i et blogindlæg, hvor han også understreger, at det går godt på fleste af Limes mere end 120 markeder.

Lime, der blev stiftet i 2017, er et af de selskaber, der har blandet sig i kampen om løbehjulskunderne i København. De kæmper bl.a. mod det svenske selskab Voi og tyske Tier.

Ifølge Sifted, som er et site støttet af Financial Times, har Lim, fået 777 mio. dollars i kapital, svarende til over 5 mia. kr.

Selskabet er værdiansat til 2,4 mia. dollars, svarende til 16 mia. kr.

Ifølge CNN er det ikke kun Lime, der har problemer. Markedet er generelt udfordret af, at løbehjulene bl.a. bliver stjålet, vandaliseret og generelt har en kort levetid.