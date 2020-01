EU’s industripolitik og konkurrenceregler bidrager indirekte til, at kinesiske mastodonter kan udkonkurrere europæiske virksomheder, mener Mærsk-topchef Søren Skou.

I et usædvanligt opråb til politikerne i Bruxelles advarer Mærsk-topchef Søren Skou om, at EU’s konkurrenceregler kan spænde ben for europæisk erhvervsliv i kampen mod fremadstormende kinesiske industrimastodonter.

Konkurrencepolitik kan ikke kun handle om at beskytte forbrugerne. Søren Skou, topchef i A.P. Møller-Mærsk

Søren Skous appel kommer som svar på, at EU-Kommissionen med konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen sidste år blokerede for den storstilede fusion mellem togdivisionerne i de to store industrivirksomheder, tyske Siemens og franske Alstom.

»Er det virkelig en god idé, at vi ikke tillader at bygge en europæisk global champion? Dermed risikerer vi, at der bare kommer et kinesisk selskab, hvor EU ikke har noget at skulle have sagt, og udkonkurrerer os,« siger Søren Skou.

Fusionen mellem Siemens og Alstom ville have skabt en industrikæmpe inden for togdrift og -produktion. Men den samlede enhed ville skabe et de facto monopol i Europa indenfor udvikling af højhastighedstog og jernbanesignalsystemer, hvilket risikerede at begrænse konkurrencen internt i regionen og ramme kunderne på pengepungen, mente kommissionen.

Men her bør man tage andre hensyn i en større sags tjeneste, mener Søren Skou.

»Konkurrencepolitik kan ikke kun handle om at beskytte forbrugerne. Det er super vigtigt, men hvis det betyder, at vi ikke får bygget de rigtige europæiske virksomheder, som kan konkurrere globalt, kan det blive et kæmpe problem for EU på den lange bane,« siger Søren Skou.

I EU-Kommissionen giver man dog ikke meget for argumentet og fremhæver, at kommissionen over det seneste årti kun har blokeret 10 fusioner.

»Siemens og Alstom er allerede i dag to globale champions i togsektoren. Fusionen var ikke påkrævet for, at de ville være i stand til at konkurrere på globalt plan,« skriver en EU-talskvinde i en e-mail.

ERT European Round Table for Industry er en lobbygruppe, der består af topdirektører i de største europæiske industrivirksomheder. Det gælder blandt andre Joe Kaeser, topchef i Siemens, Baul Bulcke, formand for Nestlé og Helge Lund, formand for BP. Fra dansk side sidder Søren Skou, topchef i Mærsk, og Nils Smedegaard Andersen, formand for Unilever og Akzonobel

Søren Skou er medlem af EU’s magtfulde lobbyorganisation ERT, der består af en række topchefer fra Europas største industrivirksomheder. Gruppen fremlagde i december en rapport for Margrethe Vestager, hvori den kortlægger EU’s dalende konkurrencedygtighed samt industriens forslag til modsvar og nye fokuspunkter.

Gruppen af topchefer - som også omfatter Ericssons adm. direktør og Nokias formand - angriber samtidig EU’s udrulning af 5G-nettet, hvor unionen ifølge den internationale interesseorganisation for netværksselskaber, GSMA, halter efter lande som USA, Sydkorea og Kina.

De mener, at EU skal accelerere og koordinere udrulningen af højhastighedsnettet på tværs af unionen, ligesom at politikerne skal være med til at sikre et generelt større fokus på teknologiudvikling for at stå bedre i konkurrencen.

»Vi kan ikke have, at USA og Kina vinder det globale teknologikapløb, mens vi bruger al tiden på at diskutere problemstillinger, vi har i det forrige århundredes industrier,« siger Søren Skou.

Han sidder i bestyrelsen hos Nokia, som konkurrerer om at få 5G-aftaler i hus, mens Jim Hagemann Snabe

ud over at være formand for A.P. Møller-Mærsk også er formand for Europas største industrikoncern, Siemens.