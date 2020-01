Bang & Olufsens omsætning er styrtdykket: »Det var et større fald end forventet«

Bang & Olufsen har i dag offentliggjort sit halvårsregnskab efter en nedjustering i december.

Investorerne, som havde ventet en opmuntrende overskrift i halvårsregnskabet fra Bang & Olufsen, er formentlig blevet skuffede. Efter den fjerde nedjustering på ca. et år viser dagens regnskab fra Bang & Olufsen nemlig, at salget styrtdykkede i andet kvartal af det forskudte regnskabsår.

»Det var et skuffende kvartal, da omsætningen faldt 31 pct. i forhold til sidste år, hvilket var et større fald end forventet. Resultaterne blev påvirket af løbende overgang til en efterspørgselsdrevet detailmodel og et relativt lavt antal produktlanceringer i de foregående kvartaler,« lyder det fra topchefen Kristian Täer i forbindelse med regnskabet.

Omsætningen i andet kvartal endte på 627 mio. kr. mod 909 mio. kr. i samme periode sidste år. På trods af det stærkt vigende salg opnåede Bang & Olufsen dog positive frie pengestrømme, påpeger Kristian Täer.

I april vil han præsentere en ny treårig strategi, hvor vejen til stærkere økonomiske resultater vil blive skitseret. Men allerede nu lyder det, at strategien vil indeholde »øget forbrugerfokus, specifikke salgsinitiativer, stærkere og mere hyppige produktudgivelser og omkostningsoptimeringer«.

»Det er tydeligt, at vi er nødt til at foretage ændringer i vores salg og marketingopsætning og bevægelse tættere på kunder og partnere. Disse ændringer vil tage tid, men vi har allerede indledt salgs- og marketinginitiativer til at tackle udfordringerne. I kombination med flere produktlanceringer i de kommende kvartaler vil ændringerne bidrage til at forbedre vores resultater i anden halvdel af regnskabsåret,« lyder det videre fra Kristian Täer.

Regnskabet viser, at Bang & Olufsen kom ud af andet kvartal med et underskud på 60 mio. kr. For halvåret lyder resultatet på minus 166 mio. kr. Til sammenligning var der ikke røde, men sorte tal ud for begge poster i samme periode i fjor.

Bang & Olufsen fastholder i forbindelse med regnskabet de nedjusterede forventninger, som blev offentliggjort den 17. december. Det betyder, at Bang & Olufsen venter en nedgang i omsætningen i indeværende regnskabsår på 13-18 pct. i forhold til sidste år. Selskabet forventer også en ebit-margin på mellem minus 4 pct. og minus 9 pct. Endelig ventes de frie pengestrømme at lande i et negativt interval mellem 100 og 150 mio. kr.