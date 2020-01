Den danske butikskæde Sport24 fik i weekenden pludselig ny medejer, ifølge det offentlige erhvervsregister. Ejerne og ledelsen vidste bare intet om det.

Ledelsen og ejerne i den danske detailkæde Sport24 blev noget overrasket, da der mandag pludselig kom henvendelser fra kunder, leverandører og kreditforsikringsselskaber.

Der var nemlig i weekenden sket en ny anmeldelse i det offentlige erhvervsregister cvr.dk, hvor en mand i Odense pludselig stod til at eje halvdelen af aktierne i Sport 24 A/S.

Problemet er bare, at ingen af de nuværende Sport24-ejere, herunder adm. direktør og hovedaktionær Henrik Bruun, kender til, at de har lukket en for dem ukendt fynbo ind som ny ejer. Endda med en ejerandel på 50 pct.

Sport24: Hovedsæde i Funder vest for Silkeborg.

Henrik Bruun er hovedaktionær og koncernchef.

Består af 186 butikker i Danmark, Færøerne og på Island samt egen nethandel og bl.a. webshoppen Hshop med håndboldudstyr som sælges rundt om i Europa.

1000 ansatte i eget regi.

Derfor har Sport24 anmeldt ejerregistreringen som falsk til Erhvervsstyrelsen, og samtidig er der indgivet en politianmeldelse.

»Vi er rystede over, at dette kan ske. Det er virkelig en mærkelig sag, hvor en eller anden uden vores viden eller kendskab har registreret sig via selvbetjeningssystemet på cvr.dk,« siger direktør Lars Elsborg, som er en del af ledelsen i Sport24.

Fra Erhvervsstyrelsens presseafdeling lyder meldingen, at man ikke vil kommentere konkrete sager med politianmeldelser om registreringer på cvr.dk.

I en skriftlig kommentar om det generelle skriver styrelsen i en mail, at »digitale selvbetjeningsløsninger betyder, at enhver med et NemId som udgangspunkt kan foretage registreringer i cvr.« Samtidig understreges:

»Der påhviler imidlertid personer, der foretager registreringer et såkaldt anmelderansvar. Hvis Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på misbrug, kan styrelsen indgive politianmeldelse, ligesom styrelsen kan udelukke en given person fra at anmelde forhold til registrering via NemId.«

I 2014 var der en anden opsigtsvækkende sag med netop ejerregistrering. Rains, der producerer moderigtigt regntøj, blev i april det år formelt overtaget af en partner, der ejede en fjerdedel af selskabet.

Han var blevet registreret i Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningssystem som eneberettiget til at disponere over anpartsselskabet.

De tre andre partnere var samtidig og pludseligt slettet som bestyrelsesmedlemmer samt direktion. Der var desuden indsat en ny revisor. Sagen om Rains blev siden løst efter genvordigheder og en del offentlig opmærksomhed.

Erhvervstyrelsen skriver tirsdag i mailen til Finans, at som sikkerhed mod misbrug er der lavet en adviseringsordning i cvr. Den betyder, at både personen bag en registrering samt virksomheden – ledelse og bestyrelse - bliver orienteret om ændringer via digital post. Dermed er der mulighed for at gøre indsigelse. Desuden understreges:

»Det er muligt at beskytte registrering på et givent cvr-nummer bag et kodeord, således at tredjemand ikke umiddelbart kan foretage registrering.«

Hos Sport24 fastslår direktør Lars Elsborg, at selskabet efter den aktuelle sag netop vil lægge en ny password-beskyttelse ind hos cvr.dk for at imødegå flere problemer af den art.

Finans har uden held forsøgt via telefon og mail at kontakte manden i Odense, der nogle dage har stået registeret som medejer af Sport24. Vedkommende er på cvr.dk også anført som ejer af et enkeltmandsselskab inden for tøj og sport.