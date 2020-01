Chefen for verdens største investor advarer om klimakrise - den stikker dybere end finanskrisen

Larry Fink, topchef for kapitalforvalteren Blackrock, skriver hvert år et brev til alverdens direktører. I år handler det om klimaet.

Larry Fink, der er øverste chef i verdens største kapitalforvalter Blackrock, har i sine 40 år i finansbranchen stået over for store udfordringer og kriser. Den voldsomme inflation i 1970’erne og 1980’erne, krisen i Asien i 1997, it-boblen og finanskrisen. Men den nuværende klimakrise stikker ifølge den indflydelsesrige topchef dybere.

Det er budskabet i dette års udgave af det årlige brev, som Larry Fink hvert år sender til topcheferne i verdens største selskaber.

Der bliver fra flere sider holdt et vågent øje med indholdet af brevet, da Larry Fink repræsenterer en kapitalforvalter med næsten 7 billioner dollars under forvaltning.

»Selv om disse episoder varede i mange år, var de alle korte i det store perspektiv. Klimaforandringer er anderledes. Selv hvis kun en brøkdel af de forventede effekter af klimaforandringerne bliver en realitet, er dette en meget mere strukturel og langvarig krise. Virksomheder, investorer og regeringer skal forberede sig på en betydelig reallokering af kapital,« skriver Larry Fink.

Der har i flere år været en diskussion i finansbranchen om, hvorvidt det ville koste på afkastet, hvis man investerede med en bæredygtig profil. I Blackrock er man nu ikke i tvivl om, at et fokus på bæredygtighed og klima kan give et bedre risikojusteret afkast.

»Da bæredygtighedens virkning i forhold til investeringsafkastet er stigende, mener vi, at bæredygtig investering er det stærkeste fundament for kundeporteføljer fremover,« skriver Larry Fink.

Blackrock peger på, at klimaforandringer nu er afgørende i forhold til at vurdere de langsigtede muligheder i de enkelte selskaber, og at klimaforandringerne dermed gør det nødvendigt for alverdens investorer at tage deres antagelser om finansverdenen op til revision.

Derfor vurderer den store kapitalforvalter, at man vil se en ny vurdering af forholdet mellem risiko og et aktivs pris i takt med, at flere investorer ser klimaforandringer som en investeringsrisiko.

Som en konsekvens heraf vil Blackrock sætte bæredygtighed i centrum for sin investeringsbeslutninger. Det betyder bl.a., at kapitalforvalteren vil sælge ud af de investeringer, der repræsenterer en høj risiko inden for bæredygtighed. Det er f.eks. kulproducenter.

»I løbet af de kommende år vil ét af de vigtigste spørgsmål, vi står over for, være omfanget af regeringernes handlinger i forhold til klimaforandringer. Det vil definere den hastighed, som vi går over til en økonomi med lavt forbrug af kulstof. Denne udfordring kan ikke løses uden en koordineret og international reaktion, som er tilpasset Paris-aftalens mål,« skriver Larry Fink.