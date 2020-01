Kunderne vil hellere købe høretelefoner og højtalere online, lyder begrundelsen.

Den verdenskendte producent af høretelefoner og højtalere Bose lukker samtlige 119 butikker i Europa, Nordamerika, Japan og Australien.

Det skriver flere internationale medier, og Bose bekræfter det selv.

Årsagen til de mange butikslukninger er ændrede vaner hos forbrugerne, der i langt overvejende grad køber deres høretelefoner og højtalere over nettet.

Det tager Bose nu konsekvensen af.

Hundredvis af Bose-ansatte står til at miste deres arbejde, når butikkerne lukker over de kommende måneder.

»Det en tung beslutning at træffe, fordi den får betydning for vores utrolige butiksteams, som gør os stolte hver eneste dag,« udtaler Boses vicedirektør for globalt salg, Colette Burke, i en pressemeddelelse.

Bose, der åbnede sin første butik i USA i 1993, beholder cirka 130 butikker i Kina og De Forenede Arabiske Emirater samt en række butikker i Sydkorea, Indien og Sydøstasien.

Herhjemme har Bose ingen butikker, men selskabets produkter forhandles i bl.a. Elgiganten og en lang række netbutikker. Det bliver der ikke lavet om på.

Bose blev grundlagt i 1964 af Amar Bose, der var professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). Selskabet har i dag 9.000 ansatte og omsatte sidste år for cirka 27 mia. kr.