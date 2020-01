Dansk våbenfabrik vinder ordre på halv milliard til F-16-fly

Den danske virksomhed Terma har vundet kontrakt på 550 millioner kroner hos USA's flyvevåben.

Den danske våbenproducent Terma har vundet en ordre til 550 millioner kroner hos det amerikanske flyvevåben på dele til kampflyet F-16.

Kontrakten er på 250 pylons, der er ophæng, som er monteret under vingerne og bærer F-16-flyets last af våben og andet udstyr.

Det oplyser Terma i en pressemeddelelse.

Flydelene skal produceres på Termas fabrikker i Lystrup og Grenaa i Østjylland og leveres over de kommende fem til seks år. Ordren betyder, at der skal hyres flere ansatte de to steder.

De 250 pylons er også en del af flyenes beskyttelsessystem, da der er indbyggede sensorer, som kan opdage angribende missiler og affyre kugler tilbage, som forvirrer missilerne.

Det er langtfra Termas første store aftale med USA's forsvar.

Terma har de seneste år også vundet ordrer på at levere dele til kampfly af typen F-35-fly, der skal afløse F-16'eren - også hos det danske forsvar.

Ifølge Terma vil F-16, selv om der er bedre fly på vej, være en vigtig del af USA's og mange andre lande flyvevåben i 20-40 år ude i fremtiden.

- Blåstemplingen fra USA’s flyvevåben er en vigtig døråbner til nye markeder, siger salgschef John Rygaard.

- Vi forventer, at denne kontrakt vil bane vejen for nye kontrakter, som vi allerede arbejder på, siger han i pressemeddelelsen.

Terma blev stiftet i 1949 og sælger udstyr til jagerfly, helikoptere, radarsystemer og rumfartsindustrien.

Virksomheden har mere end 1400 ansatte på verdensplan. Sidste år var omsætningen på 1,8 milliarder kroner.