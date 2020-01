Pensionskasse sortlister vagtkoncernen G4S

Ansattes forhold i Mellemøsten får MP Pension til at trække en streg i sandet.

Efter et skarpt fokus på G4S’ behandling af sine ansatte i Mellemøsten har MP Pension nu valgt at sælge sine aktier og skrive selskabet på sin sorte liste.

Risikoen for, at sikkerhedskoncernen medvirker til systematisk overtrædelse af menneskerettighederne, har gjort udslaget for pensionskassen, skriver Børsen.

»Vi ekskluderer G4S, fordi vi har vurderet, at risikoen for gentagne og vedvarende overtrædelser af MP Pensions politik for ansvarlige investeringer, er for høj hvis vi forbliver med investere i selskabet,« skriver Jens Munch Holst, adm. direktør i MP Pension, i en mail til Børsen.

I november kom det frem, at den statsejede norske oliefond havde brugt tre år på at undersøge forholdene hos G4S-ansatte i Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Resultatet af undersøgelserne var, at der var en »uacceptabel risiko for, at selskabet bidrager til systematiske brud på menneskerettighederne«.

Flere danske pensionskasser genovervejer i øjeblikket deres ejerskab af G4S-aktien.

»Vi har i en årrække været i dialog med selskabet om kritisable forhold i forhold til arbejdstager- og menneskerettigheder. Nu mener vi, at med vores politik er det tid til at trække en streg i sandet,« skriver Jens Munch Holst i sin mail.

G4S hed tidligere Group4Falck og er en sammenslutning af flere europæiske vagtvirksomheder, herunder Falcks tidligere sikkerhedstjeneste Falck Securitas.