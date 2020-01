Dansk milliardærs nedrivningsfirma begæret konkurs

En kartelbøde har fået CMP Nedrivning til at kollapse. Selskabet er ejet af erhvervsmanden Jens Hørby Jensen.

En opsigtsvækkende sag om ulovlig udveksling af prisoplysninger blandt en række danske nedrivere har sendt selskabet CMP Nedrivning ud i en konkurs.

For et år siden blev CMP Nedrivning, der er en del af Jensen Gruppen, idømt en bøde på 5 mio. kr. for i 11 tilfælde at have udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter.

Der var tale om den største af Bagmandspolitiets sager om prisfusk i nedrivningsbranchen.

Nu har Jensen Gruppen begæret CMP Nedrivning konkurs, skriver Licitationen.

»Der er ikke penge i kassen til at betale kreditorerne. Det var bøden, som udløste det,« siger advokat i Jensen Gruppen, Michael Klöcker, til Licitationen.

At situationen i CMP Nedrivning var kritisk, har ikke været nogen hemmelighed. I det seneste årsregnskab skrev revisoren, at selskabet ikke har råd til at betale bøden.

»Selskabet har anket dommen til Landsretten, men såfremt bøden ikke reduceres væsentligt, har selskabet ikke likviditet til at afregne denne,« skrev revisoren i årsrapporten og tog derfor forbehold for selskabets fortsatte drift.

Adm. direktør i CMP Nedrivning, Christopher Petersen, bekræftede i selv samme regnskab, at selskabets overlevelse var truet pga. millionbøden.

»Såfremt udfaldet af ankesagen rejst af SØIK (Bagmandspolitiet) medfører en bøde svarende til det afsatte beløb eller et beløb, der ikke er væsentlig mindre, så vil dette medføre en betydelig risiko for selskabets evne til at fortsætte driften,« skrev han.

CMP Nedrivning er som sagt et datterselskab i Jensen Gruppen, der er ejet af milliardæren Jens Hørby Jensen. Moderselskabet har ikke hæftet for kravene mod CMP Nedrivning, og Jens Hørby Jensen har tilsyneladende ikke ønsket at redde firmaet af egen lomme.

Flere af Jens Hørby Jensens selskaber er i øvrigt blevet dømt i sagerne om ulovlig prisudveksling. Det gælder også Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen.