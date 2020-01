Den danske industrigigant Danfoss lukker sin fabrik i Kolding og flytter produktionen til Polen.

335 medarbejdere på Danfoss' fabrik i Kolding skal snart se sig om efter et andet arbejde.

Danfoss har besluttet at nedlægge fabrikken og flytte produktionen til Grodzisk i Polen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Fabrikken kan ikke producere konkurrencedygtige køle- og air-conditioning-komponenter, lyder det, og derfor bliver den gradvist lukket frem mod 2022.

Det koster 335 ansatte jobbet.

»Vi har mange kompetente og dedikerede medarbejdere i Kolding, og vi ønsker naturligvis, at alle medarbejdere kan blive så længe som muligt i overgangsperioden. Vi vil sikre, at alle ansatte, der er berørt af flytningen, behandles ordentligt og retfærdigt, og tilbydes den nødvendige støtte i forbindelse med processen,« udtaler Kristian Strand, direktør for Danfoss Refrigeration and Air-Conditioning Controls, i pressemeddelelsen.

Også Danfoss' lokaliteter i Vejle og Viby lukkes. Aktiviteterne vil i stedet flytte til Silkeborg, Nordborg og Grodzisk i Polen.