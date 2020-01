Grundlæggeren af Danmarks største optikerkæde, Louis Nielsen, er mandag morgen afgået ved døden.

Thomas Andrew, f.1977, er nyhedsredaktør for Finans med fast base i Los Angeles, USA. Thomas er uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole og har en bacheloruddannelse i statskundskab. Siden praktiktiden hos Morgenavisen Jyllands-Posten har han – kun afbrudt af en enkelt afstikker til TV 2 Nyhederne - været tilknyttet Jyllands-Postens digitale univers i diverse sammenhænge herunder som reporter og korrespondent med fast base i Californien, som han første gang flyttede til i 2010. I sin fritid følger han med nørdet interesse de største kampe i professionel boksning – allerhelst fra ringside - og har blandt andet skrevet en bog om det hårdtslående fag.

Den landskendte iværksætter og optiker døde i sit hjem og efterlader sig hustru, børn og børnebørn. Louis Nielsen blev 75 år.

Det oplyser virksomheden af samme navn mandag aften i en pressemeddelelse.



Louis Nielsen startede i 1978 en optikerbutik i Aalborg, der mange år senere skulle vise sig at være den første i, hvad der nu er blevet til Danmarks største optikerkæde. Louis Nielsen, og hans optikerforretning blev landskendt i 1994, da han brød ud af Optikerforeningen og stiftede sine egne distributionskanaler, hvorved han kunne tilbyde de danske forbrugere briller til priser under de øvrige konkurrenters.

Denne forretningsændring blev startskuddet til en kæde af danske Louis Nielsen-butikker, der i 2005 blev overtaget af verdens største familieejede optikerkoncern; nemlig engelske Specsavers. I direkte forbindelse med salget af sin optikerkæde trak Louis Nielsen sig helt ud af koncernen, og har efterfølgende tilbragt sit otium med base ved hjemmet i Nordjylland.

Louis Nielsen blev oprindeligt født i Kærby. Efter at have aftjent sin værnepligt kom han i 1964 i lære som optiker hos A. Lyhne i Jomfru Ane Gade i Aalborg, inden han nogle år senere blev den helt store spiller på markedet.

”Vi er alle sammen berørte af nyheden om Louis’ bortgang. Selvom han ikke har været en del af vores virksomhed i de seneste år, har hans navn og personlighed altid været en stærk del af vores fantastiske kultur, og mange nuværende ansatte i virksomheden har kendt Louis personligt. Lige til det sidste var han meget interesseret i, hvordan det gik med hans livsværk, og jeg har haft kontakt med ham i alle årene," siger administrerende direktør i Louis Nielsen A/S, Mads Nygaard og tilføjer:

"Jeg ved, at han var stolt over det, hans virksomhed udviklede sig til efter frasalget i 2005. Det er et tab, han var indbegrebet af en éner og en ægte iværksætter af den gamle skole.”

Louis Nielsen-kæden driver i dag over 70 butikker og sidder ifølge egne tal på mere end 40 pct. af brillerne, som afsættes til danskerne.