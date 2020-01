Kapitalfonden Omnes investerer mere end 200 mio. kr. i Better Energy, der skal accelerere virksomhedens vækst.

Den fremadstormende solparkudvikler Better Energy får en millionindsprøjtning, der skal accelerere væksten.

Kapitalfonden Omnes fra Frankrig skyder knap 225 mio. kr. i det danske firma, som bygger solparker til kunder som Google og Bestseller.

Investeringen værdiansætter ifølge Finans’ oplysninger Better Energy til omkring en milliard kroner og gør det muligt at transformere firmaet til en slags mini-Ørsted, der i fremtiden kan ende på børsen som sin storebror.

»Vi har hele tiden haft en klar strategi for, hvilken rejse Better Energy var i gang med, men det er gået markant hurtigere, end vi kunne forestille os,« siger Rasmus Lildholdt Kjær, der er adm. direktør og medstifter af firmaet.

Han fortæller, at solenergi er blevet så billigt i dag, at det kan opføres uden statsstøtte.

»Det er en gamechanger for os i 2019, og nu er næste del af rejsen at skalere det yderligere op.«

Udover kapitaltilførslen er bestyrelsen også oprustet, hvor Christian Motzfeldt, tidligere chef for Vækstfonden, har sat sig for bordenden af Better Energy.

Selskabet er på få år gået fra en ubeskeden størrelse til at være blandt landets største udviklere af grønne energiprojekter herhjemme.

Firmaet, der fokuserer på Danmark, Polen og Sverige, har i dag en pipeline af projekter på 5 gigawatt eller hvad der svarer til at plastre ca. 5.000 hektar jord til med solceller.

Det er ca. samme kapacitet som otte kæmpestore havvindmølleparker a la Kriegers Flak i Østersøen.

»Vedvarende energi i Europa undergår i øjeblikket en omfattende forandring og bevæger sig imod en tilstand uden offentlig støtte. Better Energy er en pioner i den revolution ved at gøre støttefri solenergi muligt i Danmark og Nordeuropa hurtigere end nogen havde regnet med,« skriver partner i Omnes Michael Pollan i en kommentar.

Better Energy har hidtil fokuseret på at udvikle, opføre og typisk videresælge sine anlæg, men kapitaltilførslen fra Omnes gør det muligt at fastholde hele eller dele af anlæggene.

Dermed baseres en stigende del af forretningen på tilbagevendende omsætning fra egne solparker fremfor engangsgevinster ved frasalg.

Det giver en anden risikoprofil og gør det muligt at spille en helt anden rolle i forbindelse med den grønne omstilling, fordi man f.eks. kan arbejde med såkaldt power-to-x, hvor vedvarende energi omdannes til grønt flybrændstof.

Mens kapitaltilførslen fra Omnes sikrer finansieringen til næste del af vækstrejsen, går der ikke nødvendigvis mange år, før det igen kan give mening for Better Energy at hente frisk egenkapital i takt med, at flere projekter beholdes på egne bøger.

Det kan ske ved at hente flere penge fra investorer som Omnes eller ved en børsnotering.

»Ørsted har vist med succes, at den type virksomhed kan fungere på børsmarkedet. Når vi bliver mere og mere et energiselskab, og resultatet er baseret på at sælge strøm mere end parker, bliver vi også mere og mere egnede til at kunne fungere på en børs,« siger Rasmus Lildholdt Kjær og fortsætter:

»Så det kan sagtens vise sig at være den rigtige beslutning, når Better Energy engang er klar til det.«