Lego har tabt markedsværdi og roder nu rundt som nummer 313 over de mest værdifulde brands i verden. Men det er stadig det eneste danske navn i top 500.

Det er selvsagt svært at måle brandværdi med navne som Amazon, Apple, Ferrari og Disney.

Men Lego har heller ikke kunnet fastholde sin plads som nummer 302 på listen i 2019 og er gledet ned som nummer 313 med en markedsværdi på 6,6 mia. dollars eller omkring 45 mia. kr.

Det viser den årlige liste fra selskabet Brand Finance, som måler de forskellige kendte varemærker i verden.

De dyreste mærker Brand Finance måler alverdens varemærker ud fra deres kendthed, kvalitet og finansielle størrelse. Det giver følgende top-10: Amazon (221 mia. dollars) Google (160 mia. dollars) Apple (141 mia. dollars) Microsoft (117 mia. dollars) Samsung (94 mia. dollars) ICBC (81 mia. dollars) Facebook (80 mia. dollars.) Walmart (78 mia. dollars) Ping An (69 mia. dollars) Huawei (65 mia. dollars) 313. Lego (6,6 mia. dollars) Kilde: Brand Finance

»Det bliver interessant at se, hvad der venter Lego i 2020, især efter selskabets meddelelse om at udvikle flere interaktive spil, som kan bringe selskabet på sporet til bedre at kunne konkurrere med den digitale underholdning,« udtaler David Haigh, adm. direktør i Brand Finance.

Han sigter til, at Lego generelt har skruet kraftigt op for de finansielle investeringer i spil, apps og digitale legeformer. For nylig meddelte Lego og den kinesiske tech-gigant Tencent f.eks., at de to har forlænget deres partnersnak med yderligere to år.

Lego deler skæbne med legetøjsindustrien generelt, fordi hele branchen er blevet ramt af en intens konkurrence fra de store digitale spillere om børns opmærksomhed.

Lego kan dog stadig bryste sig af en såkaldt AAA+-vurdering af dets brandstyrke, som altså er meget stærkt og i samme ”kongefamilie” som Disney, Coca-Cola og Rolex.

Den primære årsag til, at Lego ikke kommer i nærheden af disse mastodonter på den samlede liste, er ikke mindst, at Lego har en betydeligt lavere omsætning og dermed en mindre værdi som selskab.