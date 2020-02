Vennepar tjener millioner i to virksomheder: »Vi gør kun det, vi er gode til«

Nickolai Dalvang og Nick Manhart Christensen har på få år skabt to virksomheder, der begge omsætter for tocifrede millionbeløb.

De mener selv, at de har modbevist tesen om, at venner ikke kan drive forretning sammen.

Ungdomsvennerne Nickolai Dalvang og Nick Manhart Christensen har nemlig skabt ikke bare én, men to succesfulde virksomheder sammen; cateringfirmaet Gaudium og senge-webshoppen Sengetid.dk.

Siden begyndelsen i hhv. 2015 og 2017 har begge virksomheder vokset sig til at omsætte for tocifrede millionbeløb, og ifølge Nickolai Dalvang lander virksomhedernes overskud for 2019 på over 5 mio. kr. for Gaudium Catering og mindst 2 mio. kr. for Sengetid.dk.

Det bliver således tredje år i træk med millionoverskud for Gaudium - og andet år i træk for Sengetid.dk.

Selvom virksomhederne ved første øjekast ser noget forskellige ud, finder man nøglen til succesen i fællesnævnerne. For selvom setuppet er forskelligt, er væksten i begge virksomheder drevet af den samme strategi, siger Nickolai Dalvang.

»I begge virksomheder gør vi kun det, vi er gode til. Vi har defineret, hvad vi er gode til, og så bygger vi hele forretningen op om det. Der er mange ting, vi ikke laver i Gaudium, fordi vi i stedet har specialiseret os. Det betyder også, at vi måttet sige nej til mange store selskaber i julefrokostsæsonen, fordi de ville definere menuen. Vi har nogle menuer, vi har defineret - og det er dem, vi kan lave,« siger han.

Efter Gaudium Caterings succesfulde begyndelse i 2015 besluttede vennerne, at de ville stifte endnu en virksomhed. Den skulle på længere sigt have mere vækstpotentiale end catering-virksomheden, som i dag leverer til hele Sjælland.

Dermed kom Sengetid.dk til verden i 2017, og forventningerne til de to virksomheder er store, lyder det fra Nickolai Dalvang.

»Med Gaudium er målsætningen at blive landets største eventcatering-virksomhed. Med Sengetid vil vi først blive Danmarks største sengeforhandler og derefter Nordens største sengeforhandler samt nå en trecifret millionomsætning inden for de næste tre år,« siger han.

Selvom de to venner ikke har nogen planer om at indstille samarbejdet, er ejerkredsen i deres virksomhed dog blevet en smule større. Investeringsselskabet Lions Invest, der er ejet af husbyggerfamilien Lind og den tidligere Løvens Hule-investor Birgit Aaby, købte i starten af 2019 10 pct. af både Gaudium Catering og Sengetid.dk.

Det er investeringer, der passer godt med venners ambitioner, mener Nickolai Dalvang.

»Når vi har så store vækstambitioner, er det godt at have nogen, der både er kapitalstærke og erfarne, i ryggen,« siger han.