Sun-Air har øget overskuddet. Det familieejede flyselskab er god til at finde nicher, men det er flyhandel, som giver mest.

Flyselskabet Sun-Air er god til at finde nicher i luftfarten, hvor konkurrencen er benhård. Evnen til at manøvrere blandt langt større selskaber sikrede sidste regnskabsår Sun-Air et stigende overskud, ligesom omsætningen var højere end året før.

Det er dog først og fremmest salg af fly, som er årsag til, at Sun-Air nu har leveret et overskud 42 år i træk. Altså hvert eneste år siden etableringen i 1978.

»Sun-Airs regnskabsår er ganske acceptabelt, forholdene i branchen taget i betragtning,« siger Kristoffer Sundberg, adm. direktør i Sun-Air.

Han fremhæver, at vilkårene for at drive luftfart er vanskelige. Udover hård konkurrence er der stigende udgifter, og det presser indtjeningen. Omkostningerne til CO2-kvoter er steget med 18 pct., ligesom dollarkursen er steget med 6 pct. Det gør det dyrere at være flyselskab i Danmark, da en stor del af omkostningerne afregnes i dollars. Det gælder bl. a. brændstof og reservedele.

Sun-Air fik i regnskabsåret 2018-2019 et overskud efter skat på 9,3 mio. kr., og det er næsten en fordobling i forhold til året før. Omsætningen steg med 6 pct. til 491 mio. kr.

Sun-Air tjente op mod 15 mio. kr. på at handle med fly i det seneste regnskabsår, så selve flydriften bidrager ikke til overskuddet.

»De regionale flyselskaber har det svært i disse år, fordi de store flyselskaber hyrer underleverandører på kontrakter, som er så billige, at nogle bukker under,« siger Kristoffer Sundberg.

Sun-Air har reduceret i aktiviteterne i Danmark, hvor selskabet flyver fire ruter fra Billund Lufthavn og en enkelt fra Aarhus Airport.

Til gengæld har Sun-Air udvidet i Tyskland med nye ruter fra Hamborg og Bremen.

Det familieejede flyselskab overvejer at investere i større fly i bestræbelserne på at øge indtjeningen. Sun-Air har 14 Dornier fly med 32 sæder, som anvendes i rutetrafikken.

»Vi ser på mulighederne for at købe fly med 48-50 sæder. Driftsudgifterne er kun marginalt højere, men med flere sæder kan vi sælge flere billetter,« siger Kristoffer Sundberg.

Rutetrafikken udgør ca. halvdelen af omsætningen i Sun-Air. Gruppen omfatter desuden en afdeling der udfører teknisk vedligeholdelse samt JoinJet, som udfører charterflyvninger. Sun-Air flyver desuden ambulanceflyvning for en række selskaber.

Sun-Air blev grundlagt af Niels og Gunhild Sundberg i 1978. Parret har fire børn, og Kristoffer Sundberg har overtaget den daglige ledelse efter et generationsskifte. Niels Sundberg er bestyrelsesformand i Sun-Air.

Årsregnskab Sun-Air of Scandinavia A/S. Tusinde kr.