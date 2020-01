Fødevareklyngens eksport til Kina satte rekord i 2019. Lige nu skaber den hastige spredning af coronavirus og Kinas vrede over en satiretegning imidlertid usikkerhed om fremtiden for eksporten.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Den danske eksport af fødevarer og landbrugsprodukter til Kina brager i vejret. Fødevareklyngens samlede eksport til det kinesiske marked voksede i 2019 med 42 pct. til 12,75 mia. kr., hvilket er rekord.

Kina er dermed vokset til det tredjestørste eksportmarked for fødevareklyngen, og i de sidste fire måneder af 2019 overhalede Kina tilmed Sverige og indtog pladsen som det næststørste marked for sektoren.

Det fremgår af nye opgørelser fra erhvervets brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer, L&F.

Væksten i salget til Kina er først og fremmest drevet af et historisk boom i eksporten af dansk svinekød. Der har dog også været en solid vækst i eksporten af mejerivarer og fisk.

Jeg synes ikke, at Jyllands-Posten skal undskylde for satiretegningen som sådan, men jeg synes, at Jyllands-Posten uforbeholdent bør beklage sin ufølsomme fremfærd. Tage Pedersen, bestyrelsesformand for Kopenhagen Fur

Den eksplosive vækst i eksporten af svinekød til Kina skyldes, at landet har været hærget af voldsomme udbrud af svinepest, som på få måneder har kostet 200 mio. grise livet.

»Kina har været et fantastisk stærkt lokomotiv i markedet. De øger ikke kun importen af grisekød fra Danmark, men også fra mange andre lande. Væksten i Kinas import er så stor, at det også løfter priserne på de mange andre markeder, vi eksporterer til,« påpeger cheføkonom Frank Øland, L&F.

Fødevareklyngen Den klassiske fødevareksport af mejerivarer, kød, fisk, korn, drikkevarer osv.

Eksporten af biobaserede produkter som foder, planter, såsæd, minkskind, avlsdyr, enzymer osv.

Eksporten af agroteknologi som maskiner til landbruget og fødevareindustrien samt gødning og pesticider. Fødevareklyngens eksport omfatter følgende hovedgrupper af varer:

Han understreger dog, at de seneste dages udvikling også er en understregning af den risiko, der er forbundet med at blive afhængig af et marked som det kinesiske.

»Lige nu ser vi coronavirussen sprede sig hastigt. Det er umuligt at vide, hvor slemt udbruddet bliver, og i hvilket omfang det kan påvirke vores eksport til Kina. Dertil kommer, at eksport til Kina alt andet lige er forbundet med en større politisk risiko end eksport til eksempelvis Sverige eller Tyskland,« siger Frank Øland.

Han henviser til, at der jævnligt kommer politiske indgreb, som påvirker udbuddet eller efterspørgslen i forskellige sektorer og dermed kan udløse pludselige prisudsving.

Et andet, aktuelt eksempel på den politiske risiko, der kan være forbundet med eksport til Kina, er den aktuelle vrede over en satiretegning, som blev bragt mandag i Jyllands-Posten.

Tegningen viser det kendte røde flag, hvor de fem gule stjerner er byttet ud med illustrationer af den coronavirus, som har kostet over 100 mennesker livet i Kina.

Vi har fuld tillid til, at de danske politikere håndterer situationen. Jens Hansen, pressechef i Danish Crown

Den kinesiske ambassade har i en pressemeddelelse karakteriseret tegningen som en fornærmelse af Kina. Tegningen har såret det kinesiske folks følelser, lyder det i pressemeddelelsen, hvori ambassaden kræver, at Jyllands-Posten giver en offentlig undskyldning til det kinesiske folk.

Kina har flere gange tidligere brugt handelspolitik til at påvirke lande, der har handlet i strid med kinesiske interesser. Spørgsmålet er, om den aktuelle sag kan gå ud over over Danmarks eksport til Kina.

»Der er altid en risiko for, at man (Kina, red.) ønsker at sende et signal om, at det var upassende at bringe tegningen. Man skal være opmærksom på, at den type af risici eksisterer, når man eksporterer til markeder som Kina. Man skal selvfølgelig få mest muligt ud af disse markeder og opbygge stærke relationer til dem, men samtidig huske at pleje alle de andre markeder, så man har alternativer,« understreger Frank Øland.

De danske minkavlere og deres fælles auktionshus, Kopenhagen Fur, har en kæmpe eksport til Kina og er meget afhængig af dette marked.

I en skriftlig kommentar til debatten om satiretegningen udtaler Tage Pedersen, bestyrelsesformand for Kopenhagen Fur:

»Vi har og skal have fuld ytringsfrihed her i Danmark. Når det er sagt, så synes jeg også, at de, der bruger ytringsfriheden, skal udvise empati og kulturforståelse. I denne konkrete sammenhæng bør man også udvise pli og respekt for, at kinesiske borgere lige nu er i en meget alvorlig situation, hvor folk faktisk dør (af coronavirussen, red.). Jeg synes ikke, at Jyllands-Posten skal undskylde for satiretegningen som sådan, men jeg synes, at Jyllands-Posten uforbeholdent bør beklage sin ufølsomme fremfærd.«

Hos Danish Crown, som eksporterer svinekød for milliarder af kroner til Kina, ønsker man ikke at kommentere sagen.

»Vi har fuld tillid til, at de danske politikere håndterer situationen,« lyder det fra pressechef Jens Hansen.

Mejerikoncernen Arla blev for præcis 14 år siden ramt hårdt af reaktionerne på netop tegninger i Jyllands-Posten. Den såkaldte Muhammed-krise medførte, at hele Arlas forretning i Mellemøsten på få dage styrtede i grus.

Arla ønsker ikke at kommentere den aktuelle strid med Kina, oplyser pressechef Åse Andersson.

Finans har været i kontakt med DI og Dansk Erhverv samt Carlsberg og Pandora, som heller ikke ønsker at kommentere de mulige konsekvenser af satiretegningen.