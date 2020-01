Landsholdsstjerne i ulovlig reklame: DBU skal have 500.000 kr.

Bettingselskabet LeoVegas har tabt en retssag til DBU, hvor reklamer med landsholdsstjernen Nadia Nadim og Thomas Gravesen var omdrejningspunktet.

Under fodbold-VM i 2018 brugte bettingselskabet LeoVegas flere mio. kr. på stort anlagte reklamer med fodboldstjernen Nadia Nadim og den tidligere fodboldstjerne Thomas Gravesen i centrum.

Men nu koster reklamerne LeoVegas en erstatning på 500.000 kr. til Dansk Boldspil-Union (DBU). Det fremgår af en dom fra Sø- og Handelsretten.

DBU og unionens samarbejdspartner Danske Spil har eneret til at reklamere for landsholdet i forhold til betting. Derfor må enkeltspillere ikke indgå personlige aftaler om at reklamere for landsholdet, som Nadia Nadim ifølge retten gjorde med LeoVegas.

»Når Nadia Nadim, som er en af de kendteste landsholdsspillere, og Thomas Gravesen, som er tidligere landsholdsspiller på det danske herrelandshold, optræder i rød/hvide fodbolddragter i LeoVegas’ reklamer forud for VM i herrefodbold, skaber det sådanne associationer til det danske fodboldlandshold, at DBUs rettigheder til landsholdet er krænket,« skriver Sø- og Handelsretten i sin dom.

Retten fortsætter sin begrundelse med, at reklamerne snylter på DBU's goodwill, og reklamerne er i strid med markedsføringsloven.

»Vi vil overveje, hvordan vi skal handle på dette. Vi er glade for at bemærke, at den kompensation, vi skal betale, er halvdelen af det beløb, DBU krævede,« skriver LeoVegas' kommunikationsdirektør, Hans Uhrus, i en kommentar.

DBU krævede 1 mio. kr. i erstatning, men fik altså 500.000 kr.

»Der foreligger ingen oplysninger om, at DBU A/S har lidt et tab som følge af LeoVegas’ reklamekampagne, men DBU A/S er berettiget til et rimeligt vederlag som følge af krænkelserne,« står der i dommen.

Hverken DBU eller unionens advokat i sagen har besvaret Finans' henvendelse om en kommentar til dommen.