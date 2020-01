Bilmuseum og højhus til 1 mia. kr. droppet: »Jeg synes, at det er uhørt«

Syv nordjyske erhvervsmænd får ikke lov til at opføre storstilet byggeprojekt på den grund, der var tiltænkt til formålet.

Planerne om at opføre et højhus og bilmekka til 1 mia. kr. på havnefronten i Aalborg er stødt på grund. Projektet kan ikke realiseres på den grund, der var tiltænkt, og derfor må planerne med al sandsynlighed opgives.

Det skriver Nordjyske.

Syv danske erhvervsmænd havde planer om at opføre et nyt storstilet byggeri, der skal bestå af en ottetalsformet automobilremise tænkt som samlingspunkt for motorentusiaster samt et højhus med eksklusive lejligheder.

Projektet er tegnet af det verdensberømte danske arkitekthus Bjarke Ingels Group. Men tilladelsen fra Aalborg Kommune er gået i vasken, og investorerne må ikke opføre deres højhus og bilmekka på den grund, der er købt til formålet.

Det siger kommunens by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) til Nordjyske.

Planen var, at pengemændene bag projektet ville opføre en 8-talsformet bilremise, der skulle være et levende museum for sjældne biler, superbiler og motorcykler. I forbindelse med bilremisen skulle der desuden opføres et 107 meter højt tårn med lejligheder med udsigt over Limfjorden.

Den plan er nu på vej til at blive aflivet.

En af investorerne bag projektet, milliardæren Eigild Bødker Christensen, siger til Nordjyske, at byggeriet ikke bliver til noget, hvis det ikke kan blive på den grund, man har købt til formålet.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes, at det er uhørt, men det er nok sådan, at det er,« siger Eigild Bødker Christensen til Nordjyske.

De syv investorer bag projektet er Eigild B. Christensen, Mads Peter Veiby, Jacob Christensen, Jørgen Bønsdorff, Jan Nygaard, Mark Nielsen og Jacob Bang. Alle erhvervsfolk med en stor interesse for biler.